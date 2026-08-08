Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कर्नाटक में कार-ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

कर्नाटक के चिकमगलुरु जिले में एक कार और ट्रक की भिड़ंत में तीन लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर एक बस दुर्घटना में दो लोगों की जान गई और कई अन्य घायल हुए। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू की।

कर्नाटक में कार-ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मौत

चिकमगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक में चिकमगलुरु जिले के कोट्टिगेहारा के पास एक कार और रसोई गैस सिलेंडर से लदे ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में तीन लोगों की मौत और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। तुमकुरु निवासी कार सवार लोग धर्मस्थल जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए।

ये भी पढ़ें:Delhi News: कर्नाटक में कार-ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मौत

स्थानीय लोगों की मदद

चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर पास के अस्पताल पहुंचाने में मदद की। दो घायलों का आपातकालीन विभाग में उपचार किया जा रहा है और उनकी हालत गंभीर है। तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है।

बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर बस हादसे में दो लोगों की मौत

बेंगलुरु, एजेंसी। पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में दो लोगों की मौत और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा बिदादी इलाके में हुआ। बस के ड्राइवर और कंडक्टर की चोटों के कारण मौत हो गई। घायल 14 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच के अनुसार, बस ड्राइवर को नींद आने से गाड़ी सड़क के बाईं ओर मुड़ गई और हादसा हो गया। पुलिस केस दर्ज की आगे की जांच कर रही है।

सामान्य प्रश्न

चिकमगलुरु जिले में हुए हादसे में कितने लोग घायल हुए?
हादसे में दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Karnataka Delhi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।