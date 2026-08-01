कंटेनर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
कंटेनर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल कंटेनर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा
समेली ,एक संवाददाता तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक की ठोकर से बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना पोठिया थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर बखरी बजरंगबली के समीप सुबह 7.30 बजे घटी। जब बाइक सवार विष्णीचक वार्ड नंबर 11 निवासी प्रकाश शर्मा का 28 वर्षीय पुत्र छोटू शर्मा घर से डुमर की ओर जा रहा था। उसी समय कुरसेला की ओर से आ रही तेज रफ्तार कंटेनर ने सीधी टक्कर मार दी। जिससे घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। हादसे इतना जोरदार था कि आसपास के लोग आवाज सुनकर घटना स्थल पर पहुंच गए।ग्रामीणों
के पहुंचते ही फौरन इसकी सूचना पोठिया थाने की पुलिस को दी गयी। साथ ही कुछ लोगों ने मृतक को पहचान कर उसके परिजनों को स्थिति से अवगत कराया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ उमड पड़ी। पोठिया थाना के अपर थानाध्यक्ष अमित कुमार,एसआई धर्मेंद्र कुमार घटनास्थल पहुंचकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए कटिहार भेज दिया। इधर घटना के बाद कंटेनर चालक घटना स्थल से थोड़ी दूरी पर ले जाकर कंटेनर लगा दिया और खुद फरार हो गया। पोठिया पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया। मृतक युवक तीन भाइयों में सबसे छोटा भाई था। उसकी शादी नहीं हुई थी मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। अपर थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि कंटेनर और बाइक की टक्कर में युवक की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। वाहन को जप्त कर लिया गया है।
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