हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से महिला की छत से गिरकर मौत
कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम बबीना में एक महिला हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर छत से नीचे गिर गई। घटना के कारण उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। मृतका के दो बच्चे दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं।
कदौरा। कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम बबीना स्थित बस स्टैंड के पास शनिवार सुबह सोकर उठते ही महिला हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से छत से नीचे गिर गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। ग्राम बबीना निवासी सीमा 38 वर्ष सीमा पत्नी विपिन शनिवार सुबह बस स्टैंड के पास बने मकान की छत पर सोकर उठी थी। नींद के कारण वह चलते-चलते छत के किनारे पहुंच गईं। इसी दौरान छत के ठीक ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के तारों से उसका शरीर छू गया। करंट का तेज झटका लगते ही सीमा अनियंत्रित होकर छत से सीधे नीचे बनी सीसी सड़क पर जा गिरी। धमाके की आवाज और चीख-पुकार सुनकर बस स्टैंड पर मौजूद ग्रामीणों का हुजूम मौके पर इकट्ठा हो गया। ग्रामीणों ने तुरंत एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी। परिजनों और लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल सीमा को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही मृतका के घर कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पुलिस भी सीएचसी पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि छत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन काफी नीचे है। कई बार शिकायत के बाद भी विभाग ने तार ऊंचे नहीं किए। लोगों ने बिजली विभाग से लाइन हटाने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जांच पड़ताल करते हुए शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
दिल्ली में पढ़ते हैं बच्चे
परिजनों ने बताया कि सीमा और उनके पति गांव में ही रहते थे जबकि उनके दो बच्चे पुत्री गुनगुन 15 वर्ष और पुत्र कार्तिक 13 वर्ष अपनी दादी के साथ दिल्ली में रहकर पढ़ाई-लिखाई करते हैं। माँ के अचानक इस तरह दुनिया से चले जाने की खबर से मासूम बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
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