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दो कांवड़ियों की मौत में एनएचएआई पर लापरवाही का आरोप, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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बहादराबाद में निर्माणाधीन हाईवे फ्लाईओवर के नीचे हुई एक दुर्घटना में दो कांवड़ियों की मौत हो गई। परिजनों ने एनएचएआई पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मामले में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा कायम कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि गार्डर दुर्घटना का कारण बना था।

दो कांवड़ियों की मौत में एनएचएआई पर लापरवाही का आरोप, केस दर्ज

बहादराबाद। बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र में निर्माणाधीन हाईवे फ्लाईओवर के नीचे हुए दर्दनाक हादसे में दो कांवड़ियों की मौत के मामले में परिजनों ने एनएचएआई पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले में दोनों मृतक कांवड़ियों के पिता ने शांतरशाह चौकी पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मटरू पुत्र अजब सिंह निवासी मोदीनगर और महेश पुत्र रामपाल निवासी मुरादनगर ने शिकायत पत्र देकर बताया कि कृष्ण 18 वर्ष पुत्र मटरू और अक्षित उर्फ तनुज 21 वर्ष पुत्र महेश हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की तरफ जा रहे थे।

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शनिवार को दोनों कांवड़िए बढ़ेड़ी राजपूतान गांव के पास फ्लाईओवर के नीचे आराम करने के लिए रुके। आरोप है कि इसी दौरान निर्माणाधीन हाईवे फ्लाईओवर पर रखे लोहे के भारी गार्डर अचानक दोनों के ऊपर गिर पड़े। गार्डर गिरने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। शिकायत पत्र में आरोप है कि हादसा एनएचएआई की घोर लापरवाही का परिणाम है। कांवड़ यात्रा के दौरान निर्माणाधीन हाईवे फ्लाईओवर पर लोहे के भारी गार्डर बीच रास्ते में असुरक्षित तरीके से रखे गए। जिस कारण दोनों कांवड़ियों के साथ हादसा हुआ। शिकायत पत्र में परिजनों ने एनएचएआई के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे।उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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