मौसम : बारिश के बीच कार खाई में गिरी, दो की मौत
सिरमौर जिले में भारी बारिश के दौरान एक कार सौ फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान तपेंद्र सिंह और उनके जीजा बलवंत सिंह के रूप में हुई है। कार तेज गति से चल रही थी और तपेन्द्र की पत्नी प्रभा का इलाज चल रहा है।
नोट : हिमाचल वाली खबर में जोड़ लें। नाहन (हिमाचल प्रदेश) एजेंसी। सिरमौर जिले में भारी बारिश के दौरान एक कार सौ फीट गहरी खाई में गिर गई, इसमें दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान तपेंद्र सिंह और उनके जीजा बलवंत सिंह के रूप में हुई है। कार बलवंत चला रहे थे। तपेन्द्र की पत्नी प्रभा का इलाज चल रहा है। हादसा तेज स्पीड की वजह से हुआ।
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