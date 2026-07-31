ट्रक ने मारी बस में टक्कर, चालक की मौत
मौके पर पलटी हुई बसकोतवाली चंदपा क्षेत्र के कपूरा चौराहे के निकट की घटना - पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा हाथरस, संवाददाता। कोतवाली च
हाथरस, संवाददाता। कोतवाली चंदपा क्षेत्र के अलीगढ-आगरा बाइपास पर कपूरा चौराहे के निकट ट्रक ने निजी बस में टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बस चालक की मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाली चंदपा क्षेत्र के नगला बांस कुमरपुर निवासी कृष्ण कुमार कौशिक 45 पुत्र बसंतलाल निजी बस चालक का कार्य करते थे। बुधवार की रात वह सवारियां उतारकर बस खड़ी करने सासनी जा रहा था। रास्ते में अलीगढ़-आगरा बाइपास पर कपूरा चौराहे के निकट सामने से आ रहे ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बस पलट गई और क्षतिग्रस्त हो गई।
सड़क हादसे में ट्रक और बस के चालक घायल हो गए। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा जहां चिकित्सक ने बस चालक कृष्ण कुमार को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुरूवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें