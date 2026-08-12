Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अनियंत्रित होकर पलटी ट्राली, टक्कर से बचने के चक्कर में खाई में टेंपो, एक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

रामनगर में जलाभिषेक कर लौट रहे कांवड़ियों की ट्रैक्टर-ट्राली पलट गई, जिससे 24 लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। टेंपो 10 फीट गहरी खाई में गिर गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसा तेज गति के कारण हुआ।

अनियंत्रित होकर पलटी ट्राली, टक्कर से बचने के चक्कर में खाई में टेंपो, एक की मौत

रामनगर, संवाददाता। जलाभिषेक कर घर लौट रहे कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर-ट्राली मंगलवार की देर शाम रामनगर और मऊ चंदपुर के बीच अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इससे बचने के चक्कर में टेंपो 10 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में टेंपो सवार एक की मौत हो गई, जबकि करीब 24 लोग जख्मी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राली को सड़क से हटाकर यातायात चालू कराया। रामनगर के गांव किटौना से मंगलवार को शिवतेरस पर ट्रैक्टर-ट्राली से श्रद्धालु गुलड़िया के गौरीशंकर मंदिर पर जलाभिषेक करने गए थे। देर शाम सभी घर लौट रहे थे, तभी रामनगर और मऊ चंदपुर के बीच ट्राली अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। ट्राली से बचने के चक्कर में टेंपो सड़क किनारे 10 फीट गहरी खाई में जा गिरा। ट्रैक्टर-ट्राली में सवार 24 श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं, टेंपो सवार दो लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई। वह शाहबाद जा रहा था। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को रामनगर पीएचसी भेजा, वहां से सभी लोगों को रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना पर आसपास के गांवों से भीड़ जुट गई। सूचना पर घायलों के परिजन भी पहुंच गए। पुलिस ने लोगों की मदद से ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोड से हटवाकर यातायात शुरू करा दिया。

ये भी पढ़ें:सड़क हादसों में दंपती समेत 50 से ज्यादा घायल

महिलाओं-बच्चों में मच गई चीख-पुकार

बरसेर। शिवतेरस पर भोले बाबा का जलाभिषेक करने कुछ महिलाएं और बच्चे भी गए थे। शाम तक मेले में सभी ने खरीदारी की। शाम छह बजे ट्रैक्टर-ट्राली से सभी घर जा रहे थे। श्रद्धालुओं से खचाखच भरी ट्रॉली तेज गति के कारण अनियंत्रित होकर रोड पर ही पलट गई। महिलाओं और बच्चों में चीख-पुकार मच गई।

हादसे में ये हुए घायल

रामनगर के गांव किटौना के रामवीर, अजय, एरावती, दिव्यांश, स्वाति, नवल, अनूप, लौंगश्री, मुनीश, तुलसी, वीरेश, नन्ही, नितिन, सौरभ, सारिका, टिंकू, अखिलेश, ऋषिपाल, छोटी, अनिल, जयप्रकाश, राजकुमार, राजेश्वर, गोविंद तथा टेंपो चालक रवि आदि घायल हो गए हैं।

वर्जन

तेज गति के कारण ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई थी। ट्राली से बचने के चक्कर में टेंपो खाई में जा गिरा। इससे एक यात्री की मौत हो गई। उसकी शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। वीनू सिंह, कोतवाल, आंवला

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हादसे में कितने लोग घायल हुए?
हादसे में करीब 24 लोग जख्मी हो गए।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Death Bareily Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।