अनियंत्रित होकर पलटी ट्राली, टक्कर से बचने के चक्कर में खाई में टेंपो, एक की मौत

रामनगर, संवाददाता। जलाभिषेक कर घर लौट रहे कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर-ट्राली मंगलवार की देर शाम रामनगर और मऊ चंदपुर के बीच अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इससे बचने के चक्कर में टेंपो 10 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में टेंपो सवार एक की मौत हो गई, जबकि करीब 24 लोग जख्मी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राली को सड़क से हटाकर यातायात चालू कराया। रामनगर के गांव किटौना से मंगलवार को शिवतेरस पर ट्रैक्टर-ट्राली से श्रद्धालु गुलड़िया के गौरीशंकर मंदिर पर जलाभिषेक करने गए थे। देर शाम सभी घर लौट रहे थे, तभी रामनगर और मऊ चंदपुर के बीच ट्राली अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। ट्राली से बचने के चक्कर में टेंपो सड़क किनारे 10 फीट गहरी खाई में जा गिरा। ट्रैक्टर-ट्राली में सवार 24 श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं, टेंपो सवार दो लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई। वह शाहबाद जा रहा था। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को रामनगर पीएचसी भेजा, वहां से सभी लोगों को रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना पर आसपास के गांवों से भीड़ जुट गई। सूचना पर घायलों के परिजन भी पहुंच गए। पुलिस ने लोगों की मदद से ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोड से हटवाकर यातायात शुरू करा दिया。