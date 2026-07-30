ट्रक की टक्कर से तीन साईं भक्तों की मौत
धाराशिव जिले में एक पिकअप को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी, जिसके फलस्वरूप तीन साईं भक्तों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। मृतकों में 40 वर्षीय महिला और दो अन्य व्यक्ति शामिल हैं। भक्त शिरडी के साईं मंदिर से लौट रहे थे। यह घटना बुधवार रात हुई।
धाराशिव, (महाराष्ट्र) एजेंसी। धाराशिव जिले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक पिकअप को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे तीन साईं भक्तों की मौत हो गई। वहीं, 17 अन्य घायल हो गए। मृतकों में एक 40 वर्षीय महिला भी है। पुलिस के अनुसार, घटना बुधवार रात येडशी में अलानी चौक के पास एक नेशनल हाईवे पर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वाहन दो हिस्सों में बंट गया। हादसे में उमरगा तहसील के बोरी गांव के 40 वर्षीय छब्बू दूधभाटे और 65 वर्षीय बब्रुवान सूर्यवंशी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के मुताबिक, भक्तों का यह समूह अहिल्यानगर जिले के शिरडी स्थित साईं मंदिर पैदल गया था। बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर पूजा-अर्चना के बाद वे पिकअप से गांव लौट रहे थे।
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