सांड़ से टकराकर खाई में गिरी कार, सब्जी कारोबारी की मौत
पीलीभीत में टनकपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में सब्जी कारोबारी राशिद हुसैन की मृत्यु हो गई। उनकी कार एक सांड़ से टकराकर खाई में गिर गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने छुट्टा पशुओं की समस्या पर नाराज़गी जताई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और आवश्यक कार्रवाई की।
पीलीभीत। टनकपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में सब्जी कारोबारी की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। खटीमा से लौट रही कार अचानक सामने आए सांड़ से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर करीब 20 मीटर दूर खाई में जा गिरी और पेड़ से टकरा गई। हादसे में सांड़ की भी मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में छुट्टा पशुओं की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। हादसा सोमवार रात थाना न्यूरिया क्षेत्र के गांव टांडा विजैंसी के पास हुआ। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला फीलखाना निवासी 45 वर्षीय राशिद हुसैन अपने साथी फय्याज के साथ खटीमा से सब्जी बेचकर पीलीभीत लौट रहे थे।
सावन माह के पहले सोमवार को कांवड़ यात्रा के चलते मझोला क्षेत्र में डायवर्जन लागू होने के कारण उनकी पिकअप को आगे जाने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद दोनों कार से घर के लिए रवाना हुए। रात में गांव टांडा विजैंसी के पास अचानक एक सांड़ कार के सामने आ गया। चालक को वाहन संभालने का मौका नहीं मिला और कार सीधे सांड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार अनियंत्रित होकर करीब 20 मीटर दूर सड़क किनारे खाई में जा गिरी और एक पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में सांड़ की भी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर थाना न्यूरिया पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को कार से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र न्यूरिया पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने राशिद हुसैन को मृत घोषित कर दिया। घायल फय्याज का उपचार जारी है। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया।
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