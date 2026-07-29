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खगड़िया : दो ट्रकों की टक्कर में भागलपुर जिले के एक उपचालक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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खगड़िया से कुणाल कुमार की रिपोर्ट खगड़िया। जिले के पसराहा थानांतर्गत सतीशनगर गांव

खगड़िया : दो ट्रकों की टक्कर में भागलपुर जिले के एक उपचालक की मौत

खगड़िया से कुणाल कुमार की रिपोर्ट खगड़िया। जिले के पसराहा थानांतर्गत सतीशनगर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर मंगलवार देर रात दो ट्रकों की टक्कर में भागलपुर जिले के एक उपचालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान भागलपुर जिले के जगदीशपुर थानान्तर्गत बलुआगंज जमगांव निवासी नंदकिशोर मंडल के 22 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि सूरज ट्रक पर उपचालक के रूप में अरवल से कटिहार जा रहा था। इसी दौरान पसराहा थानांन्तर्गत सतीशनगर गांव के समीप दूसरे ट्रक से पीछे से टक्कर हो गई। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। बुधवार की सुबह करीब 9 बजे पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम खगड़िया सदर अस्पताल में कराया। इसके बाद पुलिस शव परिजनों को सौंप दिया। घटना की सूचना के बाद सदर अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों के क्रंदन से माहौल गमगीन हो गया। इधर पसराहा थानाध्यक्ष राजीव रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है।

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