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ट्रैक्टर और कार की भिड़ंत में युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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फोटो संख्या 37, हादसे के घटनास्थल पर उमड़ी भीड़ट्रैक्टर व कार की भिड़ंत में युवक की मौत, 2 जख्मीट्रैक्टर व कार की भिड़ंत में युवक की मौत, 2 जख्मी

ट्रैक्टर और कार की भिड़ंत में युवक की मौत
ट्रैक्टर और कार की भिड़ंत में युवक की मौत

उन्नाव, संवाददाता। शहर के कानपुर लखनऊ हाईवे पर गदनखेड़ा गांव स्थित वाहन एजेंसी के सामने बुधवार शाम ट्रैक्टर मोड़ते समय सामने से आई तेज रफ्तार कार के जोरदार टक्कर मारने पर दोनों वाहन पलट गए। हादसे में एक युवक की मौत और दो जख्मी हो गए। घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त वाहनों के खड़े हो जाने से जाम की स्थिति उत्पत्न हो गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा और वाहनों को हटवा कर यातायात चालू कराया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के गदनखेड़ा मोहल्ला के रहने वाले राजेंद्र कुमार के मुताबिक बड़े भाई रामू ट्रैक्टर की सर्विस के लिए उसे एजेंसी ले जा रहे थे।

साथ में पड़ोसी 22 वर्षीय मुकेश पुत्र रामआसरे यादव और मेरा छोटा भाई दिनेश भी मौजूद थे। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर ट्रैक्टर मोड़ते समय तेज रफ्तार स्कार्पियो कार ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर पलटने के साथ ही कार भी पलट गई। हादसे में मुकेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि रामू और दिनेश भी चोटिल हो गए। घटना के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस और घायलों का जिला अस्पताल की इमर्जेंसी पर भिजवाया। राजेंद्र ने बताया कि मुकेश मजूदरी करता था। पांच भाई-बहनों में तीसरे नंबर का था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। बेटे की मौत से मां सुनीता और अन्य परिजन रो-रोकर बेहाल होते रहे। घटना के बाद कार चालक मौके से भाग निकला।

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