वाहन ने बाइक सवारों को कुचला, एक की मौत

झांसी। झांसी-ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार दोपहर भीषण हादसा हुआ। मध्य प्रदेश बॉर्डर पर एक ढाबे के पास तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मोत हो गई। जबकि उसके दो दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ललितपुर के बार ब्लॉक के गांव बड़ोखर निवासी अभिषेक यादव शनिवार को अपने मामा के बेटे बांसी थाना क्षेत्र के लखनपुरा निवासी भूपेश यादव व उसके दोस्त नीरज अहिरवार के साथ किसी कार्य से झांसी की ओर जा रहे थे। जैसे ही भूपेश बाइक लेकर मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर स्थित एक ढाबा के पास पहुंचे।

तभी पीछे से आ रहा कोई वाहन बाइक में जोरदार टक्कर मारता हुआ निकल गया। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि बाइक के परखचे उड़ गए। वहीं दो लोग उछलकर दूर गिरे। जबिक पीछे बैठा अभिषेक यादव सिर के बल गिरा। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद वहां चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आनन-फानन में लोग एकत्र हो गए। वहीं कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ और जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर मध्य प्रदेश की चकरपुर चौकी के प्रधान आरक्षक हरिमोहन यादव, विनोद कुमार, राहुल दुबे, बृजेश राजपूत पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया। घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया। जहां डॉक्टरों ने अभिषेक यादव को मृत घोषित कर दिया। जिससे दोस्त बिलख पड़े। वहीं जैसे ही खबर उसके घर पहुंचे तो परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ओरछा, मध्य प्रदेश भेज दिया। हादसे के बाद पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है। चकरपुर पुलिस चौकी प्रभारी हरिमोहन यादव ने बताया कि जांच की जा रही है।