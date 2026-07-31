ट्रक में घुसा कंटेनर, फंसकर हेल्पर की मौत

झांसी। झांसी-ग्वालियर हाइवे पर अंबाबाय के पास शुक्रवार दोपहर भीषण हादसा हुआ। ब्रेक लेने से तेज रफ्तार कंटेनर आगे जा रहे ट्रक में घुस गया। हादसे में केबिन में फंसकर हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि चालक घायल हो गया। वहीं पुलिस ने रेस्क्यू कर हेल्पर का शव किसी तरह बाहर निकाला और जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के डीग के कनवाड़ी गांव के रहने वाले मुबीन का 23 का साल बेटा नासिर कंटेनर पर हेल्परी का काम करता था। वह कंटेनर चालक अपने बहनोई इरफान के साथ चलता था। शुक्रवार को दोनों दिल्ली से सामान लादकर बैंगलुरु जा रहे थे। जैसे ही इरफान कंटेनर लेकर झांसी के अंबाबाय के पास पहुंचे। तभी आगे जा रहे ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक ले लिए। जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने बचाने के लिए स्टेयरिंग पूरी घुमा दी। लेकिन, दूसरी साइड से कंटेनर आगे जा रहे ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि कंटेनर के अगले हिस्से के परखचे उड़ गए। वहीं नासिर उसमें फंस गया। उसके सिर केबिन के बीच में दब गया। इरफान ने बताया कि साला नासिर अंदर फंसा था। किसी तरह ट्रक को आगे किया। लेकिन, तब तक सिर दबने से नासिर की मोत हो चुकी थी। जबकि झटका लगने उसे चोटें आई। हादसे के बाद वहां चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आनन-फानन में राहगीर मदद को दोड़े सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जाजया लिया। पुलिस ने किसी तरह केबिन फंसे शव को बाहर निकाला। उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की मानें तो जांच की जा रही है। कोई शिकायत मिलने पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी。