हाईवे पर खड़ी पिकअप से टकराई कार, दो युवकों की मौत, चार घायल

हाईवे पर खड़ी पिकअप से टकराई कार, दो युवकों की मौत, चार घायल
बागपत। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर एक भीषण हादसे में छह दोस्तों की कार पिकअप से टकरा गई। हादसे में रिहान और इरशाद की मौके पर ही मौत हो गई, चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया। परिजनों ने पिकअप चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
बागपत। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर गुरुवार सुबह भीषण हादसा हो गया। मुरथल से पार्टी कर लौट रहे छह दोस्तों की कार हाईवे किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई। हादसे में दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों युवकों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुराहाल है। लोनी की राशिद गेट कॉलोनी के रहने वाले साहिल, रिहान और इरशाद बुधवार रात राजा के साथ उसकी सेंट्रों कार से बुढ़पुर गांव पहुंचे। बुढ़पुर में राजा के मामा रहते हैं। यहां से राजा के मामा के लड़के नईम और सागर को कार में लेकर पार्टी करने मुरथल चले गए। सभी दोस्तों ने रातभर पार्टी की। इसके बाद गुरुवार सुबह करीब पांच बजे वे नईम और सागर को बुढ़पुर छोड़ने जा रहे थे। कार रिहान चला रहा था। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर ट्योढ़ी गांव के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़ी पिकअप में जा घुसी। आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और कार सवार लोगों को बाहर निकाला। हादसे में लोनी निवासी रिहान और इरशाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साहिल, सागर, नईम, राजा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने साहिल, नईम और सागर को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर कर दिया, जबकि राजा का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। दो युवकों की मौत से परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने पिकअप चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस संबंध में इंस्पेक्टर दीक्षित कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पार्टी की खुशी कुछ घंटे बाद ही मातम में बदली
सेंट्रो कार सवार सभी युवकों ने मुरथल में रातभर पार्टी की। घायल राजा ने बताया कि पार्टी के बाद वह नईम और सागर को बुढ़पुर छोड़ने जा रहे थे। टयोढ़ी गांव के पास सड़क किनारे एक पिकअप कार खड़ी थी,जो कार चला रहे रिहान को दिखाई नहीं दी और उनकी तेज रफ्तार कार उसमें जा घुसी।
कार मैकेनिक था रिहान
लोनी निवासी मुस्तकीम ने बताया कि रिहान उसका छोटा भाई था। वह कार मैकेनिक था और लोनी में ही एक गैराज पर नौकरी करता था। पिता राजमिस्त्री है। बताया कि बुधवार शाम रिहान एक कार को देखने दोस्तों के साथ हरियाणा गया था। कार देखने के बाद वह दोस्तों के साथ पानीपत होते हुए वापस लौट रहे थे। बताया कि रिहान के अन्य दोस्त भी सिलाई और मैकेनिक का काम करते है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें