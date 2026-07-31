हाईवे पर खड़ी पिकअप से टकराई कार, दो युवकों की मौत, चार घायल

बागपत। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर गुरुवार सुबह भीषण हादसा हो गया। मुरथल से पार्टी कर लौट रहे छह दोस्तों की कार हाईवे किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई। हादसे में दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों युवकों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुराहाल है। लोनी की राशिद गेट कॉलोनी के रहने वाले साहिल, रिहान और इरशाद बुधवार रात राजा के साथ उसकी सेंट्रों कार से बुढ़पुर गांव पहुंचे। बुढ़पुर में राजा के मामा रहते हैं। यहां से राजा के मामा के लड़के नईम और सागर को कार में लेकर पार्टी करने मुरथल चले गए। सभी दोस्तों ने रातभर पार्टी की। इसके बाद गुरुवार सुबह करीब पांच बजे वे नईम और सागर को बुढ़पुर छोड़ने जा रहे थे। कार रिहान चला रहा था। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर ट्योढ़ी गांव के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़ी पिकअप में जा घुसी। आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और कार सवार लोगों को बाहर निकाला। हादसे में लोनी निवासी रिहान और इरशाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साहिल, सागर, नईम, राजा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने साहिल, नईम और सागर को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर कर दिया, जबकि राजा का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। दो युवकों की मौत से परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने पिकअप चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस संबंध में इंस्पेक्टर दीक्षित कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.