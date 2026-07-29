सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज
हापुड़ नगर में दिल्ली रोड पर एक कंटेनर ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी कंटेनर चालक की तलाश शुरु की।
कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के दिल्ली रोड पर एक कंटेनर ने ऑटो में जोरदार भिड़ंत हो गई थी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजन को सूचना दी थी। अब मृतक के भाई ने कंटेनर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जनपद गाजियाबाद के थाना मोदीनगर के यूसुफपुर नगला बैट और हाल निवासी सेक्टर-12 प्रताप विहार विजयनगर निवासी रिहान ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 23 जुलाई की सुबह को उनका भाई राशिद ऑटो में सवार होकर हापुड़ किसी काम से आ रहा था। जब ऑटो दिल्ली रोड स्थित मैरीनो कंपनी के पास पहुंचा तो एक कंटेनर ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में राशिद की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि ऑटो में सवार दो अन्य यात्री भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर नबी करीम के रहने वाले कुछ परिचित मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजन को सूचना दी थी। जिसके बाद वह मौके पर पहुंच सके。
पुलिस कार्रवाई
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर कंटेनर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।