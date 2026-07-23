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दुर्घटना से संबंधित जानकारी करें प्रस्तुत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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अल्मोड़ा में गरूड़ाबाज स्थित पेट्रोल पम्प के पास एक वाहन दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उप जिला मजिस्ट्रेट सौम्या गर्ब्याल ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। जानकारी रखने वाले लोग बयान सात दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

दुर्घटना से संबंधित जानकारी करें प्रस्तुत

अल्मोड़ा। उप जिला मजिस्ट्रेट जैंती-भनौली सौम्या गर्ब्याल ने बताया कि गरूड़ाबाज स्थित पेट्रोल पम्प के पास अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ मार्ग में वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। दुर्घटना के कारणों की मजिस्ट्रीयल जांच की जा रही है। इस संबंध में जानकारी रखने वाले लोग सात दिन के भीतर अपना बयान लिखित व मौखिक रूप से किसी भी कार्य दिवस में उप जिला मजिस्ट्रेट जैंती-भनोली कार्यालय व न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

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