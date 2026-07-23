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नेशनल हाईवे पर ट्रक-डीसीएम की भिड़ंत में एक की मौत, दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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इटावा। आगरा-कानपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक और डीसीएम के बीच टक्कर में 55 वर्षीय गोरेलाल की मौत हो गई। वह अपने बेटे के साथ फिरोजाबाद जा रहे थे। हादसे में दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नेशनल हाईवे पर ट्रक-डीसीएम की भिड़ंत में एक की मौत, दो घायल

इटावा। आगरा-कानपुर हाईवे पर फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक व डीसीएम भिड़ गए। इस हादसे में एक की मौत हो गई है। जबकि दो लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर देहात माती के नवीपुर गांव निवासी 55 वर्षीय गोरेलाल अपने बेटे दलजीत कुमार के साथ बुधवार रात फिरोजाबाद जा रहे थे। दलजीत ने बताया कि वह फिरोजाबाद में पिता के साथ मजदूरी करता है। दोनों कानपुर देहात से एक डीसीएम में सवार होकर फिरोजाबाद के लिए निकले थे। बुधवार की देर रात के समय जब डीसीएम फ्रेंड्स कालोनी क्षेत्र के नेशनल हाईवे पक्का बाग के पास पहुंची, तभी पीछे से तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने डीसीएम में जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी तेज थी कि डीसीएम में बैठे यात्री उछल गए और गोरेलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल गोरेलाल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहांडाक्टर ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई। जबकि हादसे में बेटा दलजीत समेत व अन्य घायल हुए थे, इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोरेलाल के परिवार में 3 बेटे और एक बेटी है। उनकी मौत के बाद परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ट्रक के चालक की तलाश की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

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