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कैंटर ने बाइक सवार दो लोगों को रौंदा, एक की हुई मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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कस्बा रिजोर के पास एक कैंटर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार में शोक का माहौल है।

कैंटर ने बाइक सवार दो लोगों को रौंदा, एक की हुई मौत

कस्बा रिजोर के पास कैंटर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई साथी गंभीर रुप से घायल हो गए। घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पीआई के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई है। थाना निधौली कलां के गांव मुखरना निवासी शिवम (22) पुत्र उमाकांत साथी रंजीत के साथ बाइक से मंगलवार शाम को गांव जा रहे थे। कसबा रिजोर के पास पहुंचे। वही पर कैंटर ने रौंद दिया। टक्कर लगने से दोनों गंभीर रुप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज लाया गया। चिकित्सक ने शिवम को मृत घोषित कर दिया।

युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पीआई के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई है। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेजा है।

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