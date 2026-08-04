स्टेशन की दीवार से टकरायी तेज रफ्तार ऑटो, दो मजदूरों की मौत व पांच जख्मी

आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता भोजपुर के कोईलवर स्थित अब्दुल बारी पुल के समीप सोमवार की देर रात ट्रक से बचने के चक्कर में मजदूरों से भरी एक ऑटो रेलवे स्टेशन की दीवार से टकरा गयी। इसमें दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कोईलवर सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को पटना रेफर कर दिया गया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी, जिसमें सभी मजदूर उसमें दब गए। क्रेन के जरिए ऑटो को हटाया गया। मृतकों में कोईलवर नगर वार्ड संख्या पांच निवासी मो. सलीम के 48 वर्षीय पुत्र मो. आलीम और वार्ड संख्या 6 निवासी स्व. मंसूर आलम के 39 वर्षीय पुत्र मो. सगीर आलम शामिल हैं।

घायलों की स्थिति

घायलों में कोईलवर नगर पंचायत निवासी कृष्णा राय, संतोष कुमार राय, सुजीत कुमार राय, 48 वर्षीय अनिल कुमार राय और 40 वर्षीय शंभू चौधरी शामिल है। हादसे के बाद देर तक घायलों की चीख-पुकार और लोगों में अफरा-तफरी मची रही। बाद में स्थानीय लोगों और डायल 112 की मदद से भी को ऑटो से निकाला गया तथा अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि सभी पटना जिले के बिहटा इलाके में स्थित एक बालू घाट पर मजदूरी करते थे। रोज की तरह सोमवार की सुबह मजदूरी करने के लिए सभी बालू घाट गए थे। देर रात सभी ऑटो से अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान कोईलवर स्थित अब्दुल बारी पुल के समीप सामने से आ रहे एक ट्रक वाले ने ऑटो को चकमा दे दिया। उससे बचने में ऑटो अनियंत्रित होकर रेलवे स्टेशन की दीवार से टकरा गयी। हादसे में ऑटो सवार सभी मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना मिलने पर डायल 112 के साथ कोईलवर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को ऑटो से निकाला गया। इसके बाद सभी को इलाज के लिए कोईलवर स्थित सीएचसी ले जाया गया। वहां चिकित्सक की ओर से सगीर आलम को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि अन्य घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। आलम ने बिहटा में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस की ओर से शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस हादसे के कारणों की छानबीन में जुटी है。