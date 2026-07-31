तारडीह:ट्रेन से गिरकर युवक की हुई मौत
बेचन राम, तारडीह। सकतपुर थाना के पोखरभिण्डा गांव के रामपुकार सिंह के 32 वर्षीय पुत्र अजित कुमार सिंह की मौत गुरुवार सुबह ट्रेन से गिरकर हो गई। वह पिछले चार-पांच वर्षों से मुम्बई में काम कर रहा था और काम पर जाते समय बोरीवली स्टेशन पर लोकल ट्रेन से गिर पड़ा।
बेचन राम,तारडीह। सकतपुर थाना के पोखरभिण्डा गांव निवासी रामपुकार सिंह के 32 वर्षीय पुत्र अजित कुमार सिंह की मौत गुरुवार सुबह ट्रेन से गिरकर हो गई। युवक के पिता रामपुकार सिंह ने बताया कि मुम्बई में चार-पांच वर्षो से काम कर रहा था। गुरुवार को काम पर जा रहा था कि अचानक बोरीवली स्टेशन पर लोकल ट्रेन से गिर गया।
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