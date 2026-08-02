Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पंजाब में ट्रेन से गिरकर मजदूर की मौत, गांव में अंतिम संस्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

वजीरगंज थाना क्षेत्र के नदवारी निवासी की पंजाब में ट्रेन से गिरने से गई जानवजीरगंज थाना क्षेत्र के नदवारी निवासी की पंजाब में ट्रेन से गिरने से गई जान

पंजाब में ट्रेन से गिरकर मजदूर की मौत, गांव में अंतिम संस्कार

सैदपुर, संवाददाता। पंजाब में ट्रेन से उतरते समय एक मजदूर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक फैल गया। शनिवार को गांव में शव पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार और ग्रामीणों में घटना को लेकर गम का माहौल है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव नदवारी निवासी 40 वर्षीय महीपाल मौर्य पंजाब में मेहनत-मजदूरी करते थे। शुक्रवार को वह पंजाब के पोखड़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतर रहे थे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन से नीचे गिर पड़े। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलने पर परिजन और ग्रामीण स्तब्ध रह गए। परिवार को सूचना मिलने के बाद शव गांव लाने की तैयारी की गई। शनिवार को शव गांव पहुंचने पर अंतिम संस्कार किया गया।ग्रामीणों ने बताया कि महीपाल मौर्य मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके परिवार में तीन बेटियां और दो बेटे हैं। उनकी मौत के बाद परिवार के सामने रोजी-रोटी की चिंता भी खड़ी हो गई है। अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और परिजनों को ढांढस बंधाया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Accident Badaun Latest News Death अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।