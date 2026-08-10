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ट्रैक्टर की ई-रिक्शा से भिड़ंत, कांवड़िये की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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शाहबाद में कांवड़ लेकर लौट रहे सुखपाल (55) की ई-रिक्शा से ट्रैक्टर की टक्कर के बाद हालत बिगड़ गई। साथी कांवड़ियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हार्टअटैक के कारण उनकी मौत हो गई।

ट्रैक्टर की ई-रिक्शा से भिड़ंत, कांवड़िये की मौत

शाहबाद। कांवड़ लेकर लौट रहे कांवड़िये की हादसे के बाद हालत बिगड़ गई। इस बीच साथी कांवड़िये कुछ समझ पाते उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुखपाल (55) सुखपाल कांवड़ियों के बेड़े का ट्रैक्टर चला रहे थे। मुरादाबाद से शाहबाद आते समय मोहन तखतपुर गांव के पास ट्रैक्टर की ई-रिक्शा से टक्कर हो गई। हादसे के बाद वह घबरा गए, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। परिजनों के मुताबिक उन्हें हार्टअटैक पड़ा, जिससे उनकी मौत हो गई। साथी कांवड़िये आनन-फानन में सुखपाल को उपचार के लिए ले गए, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका।

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