ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत
ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार पिता-पुत
सोनभद्र, संवाददाता। राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के कैथी गांव के समीप राबर्ट्सगंज-शाहगंज मार्ग पर रविवार की रात ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत हो गई। वे रविवार की रात शाहगंज थाना क्षेत्र के ढुटेर गांव में स्थित पाही से वापस अपने घर लौट रहे थे।
पीड़ित परिवार का विवरण
राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लखनवार गांव निवासी 55 वर्षीय संतोष चौहान पुत्र स्व. रामदुलारे चौहान अपने पुत्र 26 वर्षीय सत्यम चौहान के साथ रविवार को शाहगंज के ढुटेर गांव में स्थित अपने पाही पर गए थे। रात में वे बाइक से वापस अपने घर राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लखनवार गांव लौट रहे थे। बाइक पुत्र सत्यम चला रहा था। रात लगभग नौ बजे जैसे ही वे राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के कैथी गांव के समीप शाहगंज-राबर्ट्सगंज मार्ग पर पहुंचे, इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक चला रहे सत्यम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिता संतोष चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। जिला अस्पताल में डाक्टरों ने जांच के बाद पिता संतोष चौहान को भी मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना की जानकारी मृतकों केपरिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन रोते बिलखते जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
परिवार पर असर
एक साल पूर्व हुई थी शादी, पत्नी का उजड़ा सुहाग
सोनभद्र। राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लखनवार गांव निवासी सत्यम की मौत से पत्नी का सुहाग उजड़ गया। मृतक के भाई शिवम ने बताया कि एक वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। अभी उसके कोई बच्चे नहीं हैं। सत्यम की मौत की खबर सुनते ही पत्नी के होश उड़ गए। रोते-रोते वह बार-बार बेहोश हो जा रही थी। उसे रोता-बिलखता देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखे नम हो गई। मृतक सत्यम दो भाईयों में बडे़ थे।
सामान्य प्रश्न
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