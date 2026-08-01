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कटिहार: पोठिया एनएच 31 पर सड़क हादसे में एक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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कटिहार में पोठिया थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर शनिवार तड़के एक युवक की टैंकर से टक्कर में मौत हो गई। दुर्घटना बखरी बालूटोला के समीप हुई, जहां टैंकर और बाइक तेज गति में टकरा गए। मृतक की पहचान विपिन कुमार शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

कटिहार: पोठिया एनएच 31 पर सड़क हादसे में एक की मौत

कटिहार से शशि रमण की रिपोर्ट पोठिया थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर बखरी बालूटोला के समीप शनिवार की सुबह तकरीबन 7:30 बजे टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। टैंकर आगे बढ़ाकर सड़क के किनारे लगाकर चालक फरार हो गया। मृतक की पहचान बिषणीचक वार्ड नंबर 11 निवासी विपिन कुमार शर्मा के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टैंकर और बाइक चालक दोनों ही तेज गति में विपरित दिशा की ओर से आ रहे थे। इस दौरान दोनों में तेज टक्कर हुई और घटना स्थल पर ही बाइक चालक ने दम तोड़ दिया।

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ग्रामीणों द्वारा सूचना देने पर पोठिया पुलिस सदलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं शव की पहचान बिषणीचक वार्ड नंबर 11 निवासी विपिन कुमार शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गयी है।

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