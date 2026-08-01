कटिहार: पोठिया एनएच 31 पर सड़क हादसे में एक की मौत
कटिहार में पोठिया थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर शनिवार तड़के एक युवक की टैंकर से टक्कर में मौत हो गई। दुर्घटना बखरी बालूटोला के समीप हुई, जहां टैंकर और बाइक तेज गति में टकरा गए। मृतक की पहचान विपिन कुमार शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
कटिहार से शशि रमण की रिपोर्ट पोठिया थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर बखरी बालूटोला के समीप शनिवार की सुबह तकरीबन 7:30 बजे टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। टैंकर आगे बढ़ाकर सड़क के किनारे लगाकर चालक फरार हो गया। मृतक की पहचान बिषणीचक वार्ड नंबर 11 निवासी विपिन कुमार शर्मा के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टैंकर और बाइक चालक दोनों ही तेज गति में विपरित दिशा की ओर से आ रहे थे। इस दौरान दोनों में तेज टक्कर हुई और घटना स्थल पर ही बाइक चालक ने दम तोड़ दिया।
ग्रामीणों द्वारा सूचना देने पर पोठिया पुलिस सदलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं शव की पहचान बिषणीचक वार्ड नंबर 11 निवासी विपिन कुमार शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गयी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें