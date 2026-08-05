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कांवरिया बाईक के धक्के से साईकिल सवार वृद्ध की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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मृतक कटोरिया के उदयकुरा गांव का था रहने वालामृतक कटोरिया के उदयकुरा गांव का था रहने वाला परिजनों में कोहराम कटोरिया (बांका) निज प्रतिनिधि कटोरिया बाजा

कांवरिया बाईक के धक्के से साईकिल सवार वृद्ध की मौत

कटोरिया (बांका) निज प्रतिनिधि कटोरिया बाजार के बांका रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास मंगलवार को एक कांवरिया बाईक के धक्के से साइकिल सवार एक वृद्ध की मौत हो गई। मृतक कटोरिया थाना क्षेत्र के उदयकुरा गांव निवासी सज्जन यादव (60) बताया गया है। घटना में बाईक चालक कांवरिया भी जख्मी हो गया। जख्मी बाईक चालक पूर्णिया जिले के तेलंता निवासी जयगोपाल कर्मकार का पुत्र मनोरंजन कर्मकार (23) बताया गया है। जख्मी कांवरिया का ईलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार सज्जन यादव किसी काम से साइकिल से कठौन गया था। काम पूरा करने के बाद वह साईंकिल से अपने घर उदयकुरा लौट रहा था।

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इसी दौरान कटोरिया बाजार के बांका रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास एक कांवरिया बाईक ने उसकी साईकिल में धक्का मार दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सज्जन यादव सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं बाईक चालक कांवरिया को भी दुर्घटना में काफी चोटें आई। स्थानीय लोगों एवं कांवरिया के अन्य साथियों की मदद से दोनों जख्मी को ईलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटोरिया लाया गया। यहां डॉक्टर बिनोद कुमार ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टर द्वारा दोनों को बेहतर ईलाज के लिए बांका रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल में ईलाज के दौरान सज्जन यादव की मौत हो गई। बताया गया कि मनोरंजन कर्मकार अपने अन्य साथियों के साथ 8 -10 बाईक से सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबाधाम जा रहा था। सभी कांवरिया बाईक से कटोरिया चौक पहुंचे। यहां से उन्हें देवघर की ओर जाना था, लेकिन रास्ता भटकने के कारण सभी बाईक सवार गलती से बांका रोड की ओर चले गए। कटोरिया चौक से थोड़ी दूर आगे रेलवे ओवरब्रिज के पास पहुंचने पर कांवरिया बाईक की साईकिल सवार सज्जन यादव से टक्कर हो गई। फिलहाल इस घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक की पत्नी पार्वती देवी, पुत्र शंभू प्रसाद यादव व अंबुज कुमार, बहु अनीता देवी व निशा भारती, पोता विकास भारती सहित अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है।

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