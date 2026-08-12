बाइकों के बीच उलझकर डांक कांवडिए की मौत, एक घायल
हरियाणा के सोनीपत जिले में एक कांवड रैली के दौरान एक छात्र कुणाल की मौत हो गई और उसका दोस्त गोविंद घायल हो गया। दोनों दोस्त हरिद्वार से लौटते समय बाइक से जा रहे थे, जब वे रैली में फंस गए। घटना के बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों में शोक का माहौल है।
कांवडियों की बाइकों के निकले रैले में उलझकर एक डांक कांवडिए की मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा साथी घायल हो गया। सूचना पर तैनात पुलिस ने घायल कांवडियों को शामली सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे को मामूली चोटे आने से उसको उपचार देकर छुटटी दे दी गई। कांवडिढ की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।हरियाणा के जनपद सोनीपत के गन्नौर निवासी इंटरमीडिएट के दो छात्र कुणाल व गोविंद गत 7 अगस्त को डांक कांवड लेने के लिए बाइक से हरिद्वार के लिए निकले थे। बताया जाता है कि 10 अगस्त को दोनों हरिद्वार से पवित्र गंगाजल उठाया और अपने शहर की ओर चल दिए।
दोनों दोस्त बाइक पर सवार होकर मंगलवार तडके जाम से बाहर निकले और शामली की ओर आ रहे थे। बताया जाता है कि जब वह कस्बा बनत बाईपास के निकट पहुंचे तो इसी दौरान पीछे से आ रहे बाइक सवार कांवडिये के रैले में दोनों फंस गए और बाइक चला रहा कुणाल संतुलन बिगडने से बाइक फिलते हुए गिर पडा, जिससे दोनों कांवडिए घायल हो गए। पास में तैनात पुलिसकर्मियों ने दोनों घायलों को शामली सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने 18 वर्षीय कुणाल को मृतक घोषित कर दिया, जबकि उसके दोस्त अक्षय को मामूली चोटे आने के कारण छुटटी दे दी गई। पुलिस ने कुणाल के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही सूचना पर पहुंचे परिजनों में कुणाल के शव को देखकर कोहराम मचा हुआ है।
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