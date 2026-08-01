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गुजैनी में लोडर की टक्कर से डिवाइडर से भिड़ा बाइक सवार, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर के गुजैनी में एक तेज रफ्तार लोडर ने बाइकसवार शुभम सचान को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 32 वर्षीय शुभम, जो प्राइवेट नौकरी करते थे, अपने मामा के घर से लौट रहे थे। परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

गुजैनी में लोडर की टक्कर से डिवाइडर से भिड़ा बाइक सवार, मौत

कानपुर। गुजैनी में तेज रफ्तार लोडर ने मामा के घर से लौट रहे बाइकसवार युवक को टक्कर मार दी। इस दौरान वह सड़क पर करीब 20 मीटर रगड़ते हुए डिवाइडर से जा टकराया और उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने जांच पड़ताल की। गुजैनी के मर्दनपुर निवासी 32 वर्षीय शुभम सचान प्राइवेट नौकरी करते थे। परिवार में पत्नी निर्मला और पिता विजय कुमार हैं। परिजन ने बताया कि शुभम की शादी मांचा गांव निवासी अंकिता से हुई थी। इसका दो साल से पत्नी से तलाक का मुकदमा चल रहा था। शुक्रवार को वह कानपुर देहात में रहने वाले मामा आदर्श के घर गया था, जहां से लौटते वक्त देर शाम को गोगोमऊ के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार लोडर ने टक्कर मार दी।

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इस दौरान बाइक फिसलते हुए करीब 20 मीटर दूर चली गई और डिवाइडर से सिर टकराने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस उसे हैलट अस्पताल ले गई, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। गुजैनी थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के दौरान आरोपित चालक लोडर छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जाएगी।

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