गुजैनी में लोडर की टक्कर से डिवाइडर से भिड़ा बाइक सवार, मौत

कानपुर। गुजैनी में तेज रफ्तार लोडर ने मामा के घर से लौट रहे बाइकसवार युवक को टक्कर मार दी। इस दौरान वह सड़क पर करीब 20 मीटर रगड़ते हुए डिवाइडर से जा टकराया और उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने जांच पड़ताल की। गुजैनी के मर्दनपुर निवासी 32 वर्षीय शुभम सचान प्राइवेट नौकरी करते थे। परिवार में पत्नी निर्मला और पिता विजय कुमार हैं। परिजन ने बताया कि शुभम की शादी मांचा गांव निवासी अंकिता से हुई थी। इसका दो साल से पत्नी से तलाक का मुकदमा चल रहा था। शुक्रवार को वह कानपुर देहात में रहने वाले मामा आदर्श के घर गया था, जहां से लौटते वक्त देर शाम को गोगोमऊ के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार लोडर ने टक्कर मार दी।