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अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से जीजा की मौत, साला गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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फारबिसगंज में सिमराहा-मधुलता मार्ग पर एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से 42 वर्षीय रविंद्र शर्मा की मौत हो गई। उनका साला, 31 वर्षीय पवन शर्मा गंभीर घायल है। दोनों व्यक्ति मजदूरी कर घर लौट रहे थे। मृतक परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था, उसकी असामयिक मौत से परिवार में शोक है।

अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से जीजा की मौत, साला गंभीर

फारबिसगंज, एक संवाददाता। मंगलवार की देर शाम सिमराहा-मधुलता मार्ग पर झिरुआ वन विभाग फील्ड के समीप अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 42 वर्षीय जीजा की मौत हो गयी जबकि 31 वर्षीय साला गंभीर रूप ये घायल हो गये। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक सिमराहा थानाक्षेत्र के औराही पश्चिम पंचायत के वार्ड संख्या-11 स्थित नवटोली का रहने वाला था। घायल साला भी इसी गांव का रहने वाला है। पेशे से दोनो बढ़ई था। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवटोली निवासी रविंद्र शर्मा अपने साले पवन शर्मा के साथ मजदूरी कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

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स्थानीय लोगों एवं परिजनों की मदद से दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल, अररिया ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने रविंद्र शर्मा को मृत घोषित कर दिया, जबकि पवन शर्मा का इलाज जारी है। घटना के बाद यातायात थाना के दारोगा बसावन राम ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जाता है कि मृतक रविंद्र शर्मा अपने परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य था। वह बढ़ई का काम कर परिवार का भरण-पोषण करता था। अपने पीछे वे पत्नी, दो छोटे पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं। उनकी असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य दिलीप पटेल मृतक के घर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना देते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता एवं मुआवजा राशि दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। मृतक के परिजनों ने बताया कि रविंद्र शर्मा अपने साले के साथ प्रतिदिन की तरह मजदूरी कर घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। इधर इस हादसे की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में लोग मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। शोक व्यक्त करने वालों में मुखिया प्रतिनिधि आफताब आलम उर्फ चुन्ना, डब्लू भगत, परवेज आलम, मुन्ना बैठा, रंधीर यादव, अरशद सहित कई जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण शामिल थे। सिमराहा थानाध्यक्ष प्रेम कुमार भारती ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। अज्ञात वाहन की खोजबीन जारी है।फारबिसगंज फोटो संख्या 21: फारबिसगंज के सिमराहा में हुए हादसे में मौत के बाद शोकाकुल परिजनों को सांत्वना देते नेतागण व ग्रामीण।

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