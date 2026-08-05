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एसएच-55 पर दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौत, तीसरा जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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प्रादेशिक व लीड पेज 3::::::::गांव के पास बुधवार को स्टेट हाइवे-55 पर दुर्घटना के बाद जुटी लोगों की भीड़। चेरियाबरियारपुर (बेगूसराय), ए.सं.। बेगूसराय जिले के चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र की बिक्रमपुर...

एसएच-55 पर दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौत, तीसरा जख्मी

चेरियाबरियारपुर (बेगूसराय), ए.सं.। बेगूसराय जिले के चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र की बिक्रमपुर पंचायत के कोरजाना गांव के पास बेगूसराय-रोसड़ा स्टेट हाईवे-55 पर बुधवार को दिन के करीब 10 बजे दर्दनाक हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई जबकि तीसरा जख्मी हो गया। मृतकों की पहचान खोदावंदपुर थाना क्षेत्र की मेघोल पंचायत के विदुलिया गांव निवासी बिलाइती सहनी के 22 वर्षीय पुत्र गणपत सहनी व चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र के कुम्भी निवासी धर्मेंद्र सहनी के पुत्र 22 वर्षीय पवन कुमार के रूप में हुई है। इस हादसे में तीसरा बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया जो खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी विजय सहनी का 16 वर्षीय पुत्र गौतम कुमार है।

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दुर्घटना का विवरण

दुर्घटनास्थल पर कोरजाना के लोगों ने बताया कि बुधवार की सुबह करीब 10 बजे एक ही बाइक पर तीन लड़के सवार होकर बेगूसराय की ओर जा रहे थे। इसी बीच तेज गति से रोसड़ा की ओर जा रही उजले रंग की स्कार्पियो ने जोरदार टककर मार दी। इससे बाइक सवार तीनों लड़के दूर जाकर गिरे। एक युवक की दुर्घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि दो युवकों को डायल 112 की पुलिस टीम के अधिकारी नमन ओझा ने उठाकर चेरियाबरियारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बेगूसराय जाने के दौरान रास्ते में एक युवक की मौत हो गई जबकि तीसरे युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया है कि स्टेट हाईवे पर बने स्पीड ब्रेकर के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ने के कारण यह दुर्घटना हुई है। दुर्घटना के बाद स्कार्पियो चालक गाड़ी छोड़कर भीड़ में छिप गया। स्कार्पियो भी आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। थानाध्यक्ष ज्योति कुमार बासु ने बताया कि स्कार्पियो को जब्त कर लिया गया है। जख्मी को इलाज के लिए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही, मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है।

स्थानीय प्रतिक्रिया

स्टेट हाइवे पर स्पीड ब्रेकर बना दुर्घटना का कारण चेरियाबरियारपुर, एक संवाददाता। कोरजाना में बुधवार को सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो जाने से परिजनों में कोहराम मच गया। दोनों मृतक अलग-अलग गांव के रहने वाले थे। इसलिए हादसे के बाद दोनों के गांव कुम्भी और विदुलिया में मातम पसर गया है। दोनों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। दुर्घटना सुबह 10 बजे होने के एक घंटा बाद तक बाइक सवारों की पहचान भी नहीं हुई थी। जैसे ही बाइक सवारों की पहचान हुई तो दोनों गांव के लोग जुटने लगे। लोगों की भीड़ दुर्घटनास्थल, चेरियाबरियारपुर थाना व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पताल पहुंचने लगी। रोते-बिलखते लोग बाइक सवारों का हाल जानने के लिए पहुंच रहे थे।

दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या

इधर, क्षेत्र के लोगों का कहना था कि बेगूसराय जिले में सबसे ज्यादा दुर्घटना इसी स्टेट हाईवे-55 पर हो रही है। रोज-ब-रोज हो रही दुर्घटनाओं में राहगीरों को जान गंवानी पड़ रही है लेकिन सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार और संबंधित अधिकारी कोई कारगर पहल नहीं कर रहे हैं। इस सड़क पर अधिक दुर्घटना होने के महत्वपूर्ण कारणों में स्पीड ब्रेकर भी है। आज इन दो युवकों की मौत का कारण स्पीड ब्रेकर पर संतुलन बिगड़ना और हेलमेट नहीं पहनना भी है। अक़्सर ऐसा देखा जाता है कि पुलिस के डर से लोग हेलमेट अपनी बाइक पर टांगकर रखते हैं पहनते नहीं हैं। सिर्फ पुलिस से बचने के लिए ही हेलमेट रखते हैं।

स्थानीय अधिकारियों की बात

स्टेट हाइवे पर बने हुए स्पीड ब्रेकर बना जानलेवा बिक्रमपुर पंचायत के मुखिया रमेश सिंह, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष कोरजाना निवासी अमोद सिंह, बुलेट सिंह, चंदन कुमार सिंह, सोनू कुमार सिंह, नीरज कुमार सिंह, बिपिन सिंह सहित दर्जनों सामाजिक लोगों ने बताया कि यह सड़क दुर्घटना स्टेट हाइवे पर बने स्पीड ब्रेकर के कारण हुई है। कोरजाना में स्टेट हाइवे पर सुनसान जगह पर स्पीड ब्रेकर बना हुआ है जो कि बहुत ही खतरनाक और जानलेवा है। तेज गति से आने वाले वाहनों का वहां संतुलन बिगड़ जाता है जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। जहां भी स्पीड ब्रेकर बना हुआ है उसे चिह्नित नहीं किया गया है। इसी का खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है।

पुलिस का संचालन

कहते हैं थानाध्यक्ष थानाध्यक्ष ज्योति कुमार बासु ने बताया कि दुर्घटना की सूचना पर पुलिस ने वहां पहुंचकर तीनों को उठाकर अस्पताल भेज दिया। उनमें दो युवकों की मौत हो गई है जबकि तीसरे बाइक सवार को इलाज चल रहा है। रिपोर्टर:इंतसार आलम

सामान्य प्रश्न

दुर्घटना कब हुई थी?
दुर्घटना बुधवार को सुबह 10 बजे हुई थी।
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