होटल संचालक ने एसकेएमसीएच में दम तोड़ा
मोतीपुर में एक इंजीनियर की कार से कुचलकर गंभीर रूप से घायल होटल संचालक विनोद राय ने सोमवार को दम तोड़ दिया। शनिवार को हुई घटना में बीएमपी जवान की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दारोगा का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। परिजन शोक में हैं।
मोतीपुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। मोतीपुर थाने गेट पर इंजीनियर की कार से कुचलकर गंभीर रूप से घायल होटल संचालक विनोद राय ने सोमवार अहले सुबह मेडिकल में दम तोड़ दिया। शनिवार को हुए हादसे में बीएमपी जवान की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दारोगा का पटना स्थित निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद विनोद राय का शव पुरानी बाजार गांव पहुंचा। पत्नी रेखा देवी समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वार्ड पार्षद छोटेलाल महतो, पूर्व उपमुखिया सोनी देवी, सुनील कुमार, समाजसेवी मोहन महतो ने परिजनों को ढांढस बंधाया।
ग्रामीणों ने बताया कि विनोद राय काफी मृदुल व मिलनसार थे। देर शाम परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया।गौरतलब है कि शनिवार की देर शाम कार ने दारोगा सहित तीन लोगों को रौंद दिया था। हादसे में बीएमपी जवान भार्गव भूषण की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि दरोगा धर्मेंद्र राय और होटल संचालक विनोद राय गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। कार चला रहे समस्तीपुर निवासी एनएचआई के इंजीनियर प्रणीत कुमार आंशिक रूप से जख्मी हुए थे। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया था, जहां से चिकित्सकों ने दारोगा और होटल संचालक को एसकेएमसीएच रेफर कर दिया था।
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