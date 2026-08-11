कार की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटी की मौत, दो घायल
मेरठ-हापुड़ हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार मां-बेटी को टक्कर मारी, जिससे दोनों की मौत हो गई। बाइक चला रहे युवक और उनके चार वर्षीय भतीजे के पैर कट गए। मृत महिला चार महीने की गर्भवती थी। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया और घायलों को अस्पताल भेजा।
मेरठ-हापुड़ हाईवे पर धनोटा फार्म हाउस के सामने तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मां-बेटी की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक और चार वर्षीय मौसेरे भाई के पैर कट कर अलग हो गए। मृतका महिला चार माह की गर्भवती भी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए घायलों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं, कार चालक को पुलिस ने पकड़ लिया है। गाजियाबाद के लोनी निवासी लक्की पुत्र प्रमोद सोमवार सुबह अपनी बीमार मामी को देखने के लिए नानी सरस्वती(60 वर्ष) पत्नी देवी सिंह निवासी शीपुरा परतापुर मेरठ और मौसी कोमल (35 वर्ष) पत्नी सचिन निवासी भोजपुर गाजियाबाद, उसके बेटे चार वर्षीय मानु के साथ मेडिकल अस्पताल जा रहा था।
जैसे ही बाइक सवार मेरठ-हापुड़ हाईवे पर धनोटा स्थित लोहिया फार्म हाउस के सामने पहुंचा, तो सामने से आ रही कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। कार के अगले हिस्से में फंसने से लक्की और मानू पैर कटकर अलग हो गए और गंभीर रूप से रूप से घायल हो गए। वहीं, गंभीर रूप से घायल दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर जाम लग गया। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी समय पाल अत्रि ने आनन-फानन में घायलों को मेडिकल अस्पताल भिजवाया। साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि कार चालक को हिरासत में ले लिया है। परिजनों ने घटना को लेकर हंगामा किया। फिलहाल परिजनों ने तहरीर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।
लेखक के बारे मेंVinay Sharma
शॉर्ट बायो :
विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव :
विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।
कॅरियर का सफर :
विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।
विजन
अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।
विशेषज्ञता
अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।और पढ़ें