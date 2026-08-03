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दर्शन कर घर लौट रही दो युवतियों को कार ने रौंदा, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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गोसाईंगंज में तेज रफ्तार कार की टक्कर से दो युवतियों की मौत हो गई। पार्वती (22) और मनकी (19) पूजा करने के बाद लौट रही थीं, तभी यह हादसा हुआ। घटना स्थल पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। चालक मौके से फरार हो गया है। दोनों के परिवारों में शोक का माहौल है।

दर्शन कर घर लौट रही दो युवतियों को कार ने रौंदा, मौत

गोसाईंगंज, संवाददाता। गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के मौलागंज के पास सोमवार सुबह तेज रफ्तार कार की टक्कर से दो युवतियों की मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। टांटियानगर निवासी पार्वती (22) पुत्री लाल बहादुर निषाद और मनकी (19) पुत्री स्वर्गीय ओमप्रकाश निषाद सोमवार सुबह करीब नौ बजे घर से सैफुल्लागंज स्थित शिव मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए निकली थीं। पूजा करने के बाद दोनों पैदल टांटियानगर चौराहे की ओर लौट रही थीं। सुबह करीब साढ़े 11 बजे लखनऊ-बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौलागंज-सैफुल्लागंज के पास पीछे से आ रही तेज कार ने दोनों को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी तेज थी कि पार्वती की घटना स्थल पर मौत हो गई। जबकि मनकी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने दोनों को मेडिकल कालेज सुलतानपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने पार्वती को मृत घोषित कर दिया। जबकि उपचार के दौरान मनकी ने भी दम तोड़ दिया। वहीं अनियंत्रित कार सड़क किनारे स्थित संतराम सोनी की चारदीवारी से जा टकराई, जिससे दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर सुनील कुमार सिंह और थानाध्यक्ष अखंडदेव मिश्रा मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए कार को कब्जे में लिया है। क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि फरार चालक की तलाश की जा रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। पार्वती स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर पर रहती थी। वह पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी। परिवार में मां रंजना देवी, बहन रामरती,भाई सुरेंद्र, अरविंद और बहन जलपरी हैं। मनकी इंटरमीडिएट की छात्रा थी। उसके पिता ओमप्रकाश का पहले ही निधन हो चुका है। वह तीन भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर थी। परिवार में मां तीर्थ कुमारी,भाई लालजी और कंचन हैं। हादसे के बाद दोनों परिवार में मातम पसरा हुआ है।

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