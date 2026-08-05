जानी में कार की टक्कर से दो कांवड़िये की मौत, साथी घायल
दिल्ली-दून हाईवे पर एमआईईटी कॉलेज के सामने बुधवार सुबह बाइक सवार तीन कांवड़ियों को अनियंत्रित कार ने टक्कर मारी। हादसे में गोपाल (22) और अनिल (23) की मौत हो गई, जबकि गणेश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया।
जानीखुर्द क्षेत्र में दिल्ली-दून हाईवे पर एमआईईटी कॉलेज के सामने बुधवार सुबह दिल्ली से हरिद्वार गंगा जल लेने जा रहे बाइक सवार तीन कांवड़ियों को सामने से आ रही अनियंत्रित कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दो कांवड़िओं की मौत हो गई। जबकि तीसरा कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे की जानकारी मिलने पर परिजन सुभारती अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस के अनुसार रानी बाग पीतमपुरा दिल्ली निवासी गोपाल (22) पुत्र संजय, अनिल (23) पुत्र नागेन्द्र और गणेश मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे।
तीनों दिल्ली में नौकरी कर रहे थे। बुधवार अलसुबह करीब चार बजे तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर हरिद्वार गंगा जल लेने जा रहे थे। दिल्ली-दून हाईवे पर एमआईईटी सामने पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में गोपाल की मौके पर मौत हो गई। जबकि अनिल और गणेश की हालत गंभीर होने पर दोनों को सुभारती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अनिल की दोपहर बाद मौत हो गई। गणेश की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ऊधर, हादसे की जानकारी पर गोपाल और अनिल के परिजन अस्पताल पहुंच गए थे। परिजनों ने बताया कि गोपाल और अनिल अविवाहित थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया है।
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