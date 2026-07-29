हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर दो सगे भाइयों की मौत

कन्नौज। सदर कोतवाली क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई आइसक्रीम फैक्ट्री की छत पर रखी लोहे की सरिया नीचे उतार रहे थे। इसी दौरान सरिया 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से छू गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। जिला अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव मूसर निवासी जितेंद्र कुमार सदर कोतवाली क्षेत्र के करनपुर चौराहे के निकट गुड्डन चौहान के मकान में आइसक्रीम फैक्ट्री संचालित करते हैं।

वह परिवार सहित फैक्ट्री परिसर में ही रहते हैं। उनके 17 वर्षीय पुत्र सुमित कक्षा 10 का छात्र था, जबकि 16 वर्षीय शोभित कक्षा 9 में पढ़ता था। बुधवार दोपहर दोनों भाई फैक्ट्री की नाली की सफाई कर रहे थे। नाली का कचरा हटाने के लिए वे छत पर रखी लोहे की सरिया नीचे उतार रहे थे। बताया जा रहा है कि सुमित छत से सरिया नीचे लटाक रहा था जबकि शोभित उसे नीचे पकड़ रहा था। इसी दौरान सरिया फैक्ट्री के पास से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से छू गई। तेज करंट की चपेट में आने से दोनों भाई गंभीर रूप से झुलस गए। हादसा होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्र हो गए। लोगों ने तत्काल बिजली विभाग को सूचना देकर विद्युत आपूर्ति बंद कराई, जिसके बाद दोनों भाइयों को करंट से अलग किया जा सका। परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों किशोर भाइयों की असमय मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जीतेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। मामले की जांच की जा रही है।