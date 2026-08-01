टहलने निकले युवक को वाहन ने रौंदा, मौके पर मौत
गोंडा-अयोध्या हाईवे पर एक युवक की तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक देव नारायण यादव, 35, घर से टहलने निकले थे। परिवार में कोहराम मच गया है। उनकी कोई संतान नहीं थी और पत्नी चार साल पहले अलग हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरु कर दी है।
नवाबगंज (गोंडा), संवाददाता।गोंडा-अयोध्या हाईवे पर शनिवार सुबह तेज रफ्तार किसी वाहन की टक्कर से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। थाना क्षेत्र के लौव्वाबीरपुर गांव के नकहा मजरा निवासी देवनारायण यादव 35 पुत्र लालता शनिवार सुबह करीब छह बजे घर से टहलने निकले थे। वह गोंडा-अयोध्या मार्ग स्थित कोल्ड स्टोरेज तिराहे के पास धर्मकांटे के सामने करीब साढ़े छ बजे पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि पूरा शरीर क्षत-विक्षत हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। देवनारायण दो भाइयों में बड़े थे। माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है। करीब दस वर्ष पूर्व उनका विवाह हुआ था, लेकिन चार वर्ष पहले पत्नी अलग होकर चली गई थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नौकरी करते थे और करीब एक हफ्ते पहले ही घर आए थे। युवक की दुर्घटना में मौत से पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक का माहौल है। एस ओ अभय सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हुई है। शव को पीएम के लिए मोर्चरी भेजा जा रहा है।
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