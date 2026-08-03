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देवकली से जलाभिषेक कर लौट रहे छात्र की सड़क हादसे में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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सावन के पहले सोमवार को दिबियापुर के 16 वर्षीय छात्र अभिरुद्ध प्रताप सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह अपने चचरे भाई के साथ जलाभिषेक कर लौट रहा था, जब बाइक बिजली के खंभे से टकराई। गंभीर रूप से घायल उसका भाई अस्पताल में भर्ती है। परिवार में Mourning का माहौल है।

देवकली से जलाभिषेक कर लौट रहे छात्र की सड़क हादसे में मौत

सावन के पहले सोमवार भगवान शिव का जलाभिषेक कर लौट रहे दिबियापुर के एक छात्र की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा सोमवार सुबह सदर कोतवाली क्षेत्र के बिरिया भट्ठा के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। घायल का उपचार जारी है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। श्रद्धा के साथ शुरू हुआ सफर कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई और पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। एक बार फिर तेज रफ्तार ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं.

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दुर्घटना का विवरण

दिबियापुर कस्बे के रामकृष्ण नगर निवासी 16 वर्षीय अभिरुद्ध प्रताप सिंह पुत्र स्वर्गीय सुरजीत सिंह अपने चचेरे भाई विवेक राजपूत पुत्र विनोद राजपूत के साथ कन्नौज के मेहंदी घाट से गंगाजल लेकर देवकली महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने गया था। जलाभिषेक के बाद दोनों कांवड़ियों के जत्थे के साथ बाइक से वापस दिबियापुर लौट रहे थे। सुबह बिरिया भट्ठा के पास किसी कारणवश बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। अभिरुद्ध ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि विवेक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके जबड़े में फ्रैक्चर और सीने में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। मृतक के चाचा कप्तान सिंह राजपूत ने बताया कि अभिरुद्ध के पिता सुरजीत सिंह का चार वर्ष पहले बीमारी के कारण निधन हो गया था। परिवार में वह अपनी मां का इकलौता बेटा था। उसकी एक बहन है, जिसकी शादी हो चुकी है। अभिरुद्ध दिबियापुर के सेंट साईनाथ स्कूल में कक्षा नौ का छात्र था। उसकी असमय मौत से परिवार का सहारा छिन गया.

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पुलिस की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही सदर कोतवाल राजकुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी सदर शैलेन्द्र सिंह मौके पर पहुंचे और दुर्घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सदर कोतवाल राजकुमार सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक किशोर की मौत हुई है, जबकि दूसरा युवक घायल है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दुर्घटना के कारणों की जांच कर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

हादसा किस क्षेत्र में हुआ?
हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के बिरिया भट्ठा के पास हुआ।
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