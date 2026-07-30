Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आईसक्रीम फैक्ट्री के चालक की बनारस में मौत, परिजनों का फैक्ट्री गेट पर हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

परसाखेड़ा के एक आईसक्रीम फैक्ट्री के ट्रक ड्राइवर मुनीष कुमार गंगवार की बनारस में एक्सीडेंट में मौत हो गई। परिवार ने शव फैक्ट्री गेट पर लाकर हंगामा किया। फैक्ट्री प्रबंधन ने आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। मुनीष परिवार का कमाने वाला था और उनके निधन से परिवार में मातम है।

आईसक्रीम फैक्ट्री के चालक की बनारस में मौत, परिजनों का फैक्ट्री गेट पर हंगामा

परसाखेड़ा स्थित एक आईसक्रीम फैक्ट्री के ट्रक डाइवर 30 वर्षीय मुनीष कुमार गंगवार की बनारस में एक्सीडेंट में जान चली गई। बुधवार रात को शव बरेली आया तो परिवार वाले शव लेकर फैक्ट्री गेट पर पहुंच गये। वहां जमकर हंगामा किया। सूचना पर सीओ और सीबीगंज इंस्पेक्टर फोर्स के साथ पहुंचे। फैक्ट्री प्रबंधन ने हर संभव पीड़ित परिवार की मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद परिवार वाले शव गांव लेकर चले गये। गुरुवार को पीड़ित परिवार के फिर फैक्ट्री बुलाया गया है। पुलिस के मुताबिक, गांव खड़ौआ निवासी मुरारी लाल गंगवार का बेटा मुनीष गंगवार परसाखेड़ा आईसक्रीम फैक्ट्री में ट्रक ड्राइवर था।

ये भी पढ़ें:Aurangabad News: पत्नी को स्कूल छोड़ लौट रहे सेवानिवृत्त शिक्षक की ट्रक से कुचलकर मौत, पेज 5 लीड

तीन दिन पहले ही फैक्ट्री से माल लेकर उड़ीसा गया था। मंगलवार को वापस लौट रहा था, तभी ट्रक का बनारस में एक्सीडेंट हो गया। जिसमें मुनीष की मौत हो गई। बुधवार को शव बरेली लाया गया। परिवार वाले एंबुलेंस में शव को रखकर सीधे फैक्ट्री गेट पर पहुंच गये। वहां लोगों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर सीओ और इंस्पेक्टर फोर्स के साथ पहुंचे। परिवार को समझाकर शांत कराया। फैक्ट्री के एचआर प्रबंधन ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। इसके बाद परिवार को एक लाख तक आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। कहा, इसके अलावा जिस ट्रांसपोर्ट का ट्रक है उससे भी सहयोग कराया जाएगा। एक्सीडेंट क्लेम भी दिलाया जाएगा। तब परिवार वाले शांत हुये। परिवार के लिये गुरुवार को फिर वार्ता को बुलाया गया है। इसके बाद परिवार वाले शव लेकर गांव चले गये। मुनीष दो भाई और एक बहन में सबसे बड़ा था। शव गांव पहुंचा तो वहां भीड़ जुट गई। परिवार में कमाने वाला मुनीष था। परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल था।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Accident Varanasi अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।