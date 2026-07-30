आईसक्रीम फैक्ट्री के चालक की बनारस में मौत, परिजनों का फैक्ट्री गेट पर हंगामा

परसाखेड़ा स्थित एक आईसक्रीम फैक्ट्री के ट्रक डाइवर 30 वर्षीय मुनीष कुमार गंगवार की बनारस में एक्सीडेंट में जान चली गई। बुधवार रात को शव बरेली आया तो परिवार वाले शव लेकर फैक्ट्री गेट पर पहुंच गये। वहां जमकर हंगामा किया। सूचना पर सीओ और सीबीगंज इंस्पेक्टर फोर्स के साथ पहुंचे। फैक्ट्री प्रबंधन ने हर संभव पीड़ित परिवार की मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद परिवार वाले शव गांव लेकर चले गये। गुरुवार को पीड़ित परिवार के फिर फैक्ट्री बुलाया गया है। पुलिस के मुताबिक, गांव खड़ौआ निवासी मुरारी लाल गंगवार का बेटा मुनीष गंगवार परसाखेड़ा आईसक्रीम फैक्ट्री में ट्रक ड्राइवर था।

तीन दिन पहले ही फैक्ट्री से माल लेकर उड़ीसा गया था। मंगलवार को वापस लौट रहा था, तभी ट्रक का बनारस में एक्सीडेंट हो गया। जिसमें मुनीष की मौत हो गई। बुधवार को शव बरेली लाया गया। परिवार वाले एंबुलेंस में शव को रखकर सीधे फैक्ट्री गेट पर पहुंच गये। वहां लोगों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर सीओ और इंस्पेक्टर फोर्स के साथ पहुंचे। परिवार को समझाकर शांत कराया। फैक्ट्री के एचआर प्रबंधन ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। इसके बाद परिवार को एक लाख तक आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। कहा, इसके अलावा जिस ट्रांसपोर्ट का ट्रक है उससे भी सहयोग कराया जाएगा। एक्सीडेंट क्लेम भी दिलाया जाएगा। तब परिवार वाले शांत हुये। परिवार के लिये गुरुवार को फिर वार्ता को बुलाया गया है। इसके बाद परिवार वाले शव लेकर गांव चले गये। मुनीष दो भाई और एक बहन में सबसे बड़ा था। शव गांव पहुंचा तो वहां भीड़ जुट गई। परिवार में कमाने वाला मुनीष था। परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल था।