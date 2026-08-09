गोवंश से टकराकर बाइक सवार बैंक कर्मी की मौत
लगातार आवारा सांड़ों व गोवंशीयों से टकराकर लोगों की हो रही मौतों व कांवड़ यात्रा को देखते हुये एसडीएम सख्त हो गए हैं।
बीसलपुर। डयूटी कर घर वापस लौट रहे एचडीएफसी बैंक कर्मचारी की बाइक गोवंश से जा टकराई। जिससे बैंक कर्मचारी की मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बीसलपुर के थाना बिलसंडा क्षेत्र के गांव रौतापुर निवासी वर्तमान में बिलसंडाके बिजली हायडिल कालोनी में रहने वाले तीस वर्षीय अर्पित गुप्ता पुत्र श्रवण कुमार एचडीएफसी बैंक में कार्यरत थे। बीती रात वह बैंक से डयूटी कर बाइक से बिलसंडा जा रहा था। तभी शिशु बिहार इंटर कालेज के सामने अचानक बाइक के सामने गोवंश आ गया। उससे बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। जिससे बैंक कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई।
कुछ ही देर बाद लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
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