ई-रिक्शा से गिरा मां की गोद में बैठा मासूम, चारपहिया ने रौंदा

मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसे में चार साल के आर्यन कुमार की मौत हो गई। ई-रिक्शा से अस्पताल जाते समय वह मां की गोद से गिरकर सड़क पर गिर गया और एक चारपहिया वाहन द्वारा कुचल दिया गया। हादसे के बाद आर्यन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

​मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर के सदर अस्पताल रोड में शुक्रवार की सुबह करीब नौ बजे दर्दनाक हादसे में मासूम की मौत हो गई। स्टेशन से ई-रिक्शा से एसकेएमसीएच जा रहा आर्यन कुमार (4 साल) सदर अस्पताल ट्रैफिक सिग्नल के पास मां की गोद से छिटककर सड़क पर गिर गया। मां उसे उठाती, तब तक एक चारपहिया वाहन उसे रौंदते हुए निकल गया। बच्चे को तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। अस्पताल कर्मियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने बच्चे की मां से घटना के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया।

शुक्रवार सुबह का घटनाक्रम पूर्वी चंपारण के पिपरा थाना क्षेत्र के सिरसिया बलुआ टोला निवासी श्रीलाल राय की पत्नी रंजू देवी (28) अपने बेटे आर्यन कुमार और भाई सरोज कुमार के साथ शुक्रवार की सुबह मुजफ्फरपुर के लिए निकली थीं। ट्रेन से मुजफ्फरपुर स्टेशन उतरने के बाद तीनों ई-रिक्शा से करीब नौ बजे एसकेएमसीएच डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे। भाई चालक के साथ आगे बैठा, जबकि रंजू देवी बेटे को लेकर दाहिने साइड से बैठी। ई-रिक्शा सदर अस्पताल रोड से गुजर रहाथा, तभी आर्यन मां की गोद से नीचे गिर गया। रंजू देवी बेटे को बचाने के लिए नीचे उतरीं। लेकिन, तभी पीछे से आ रहे अज्ञात चारपहिया वाहन का चालक आर्यन के सिर को रौंदते हुए आगे निकल गया। इस हादसे में रंजू देवी को भी चोटें आईं। ​दुर्घटना के बाद परिजन लहूलुहान आर्यन को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस की कार्रवाई इधर, नगर थानेदार जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मामले में बच्चे की मां रंजू देवी का फर्दबयान लिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए यातायात थाने में फॉरवर्ड किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज से अज्ञात वाहन व चालक का पता लगाया जा रहा है।

बच्चे का चिकित्सा इतिहास अपना इलाज कराने मेडिकल जा रही थी मां: बच्चे के मामा सरोज कुमार ने बताया कि रंजू के सिर में बहुत पहले गंभीर चोट लगी थी। उसी के इलाज के लिए तीनों एसकेएमसीएच जा रहे थे। इसी बीच यह हादसा हुआ। सरोज ने बताया कि घटना के बाद कुछ दूर आगे स्थानीय लोगों ने चारपहिया वाहन को रोका था। लेकिन, जबतक वे बच्चे को लेकर सदर अस्पताल गए चालक चारपहिया वाहन लेकर भाग निकला। वाहन पर पांच लोग सवार था।

आर्यन की पारिवारिक स्थिति तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था आर्यन: सरोज ने बताया कि बच्चे के पिता मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते है। मृतक आर्यन कुमार दो भाई और एक बहन में सबसे छोटा था। सबसे बड़ा भाई आशिक कुमार (9) इसके बाद बहन सुरुचि कुमारी (6) हैं।