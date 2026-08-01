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तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से ट्रक से जा टकराई मोटरसाइकिल, युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर के तुलसीपुर थानाक्षेत्र में एक सड़क हादसे में एक युवक अकबाल की जान चली गई। 28 जून 2026 को, वह अपने साथी समशाद के साथ बाइक पर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। गंभीर चोट के कारण अकबाल की मौत हो गई। परिवार में शोक की लहर है।

तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से ट्रक से जा टकराई मोटरसाइकिल, युवक की मौत

बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर के तुलसीपुर थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की जान चली गई। घटना 28 जून 2026 की है, जब थाना महराजगंज तराई क्षेत्र के ग्राम नवीनगर धनौढ़ा निवासी ज़हीर का पुत्र अकबाल अपने साथी समशाद के साथ मोटरसाइकिल से तुलसीपुर से शिवनगर की ओर जा रहा था। दोपहर करीब 12 बजे जब वह तुलसीपुर टोल प्लाजा से आगे गैस एजेंसी के पास पहुंचा, तभी पीछे से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रही एक अन्य बाइक ने उसकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अकबाल की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक (नंबर UP 85 BT 5677) से जा टकराई।हादसे

के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गंभीर रूप से घायल अकबाल इलाज के दौरान दम तोड़ गया। उसके साथ मौजूद समशाद को भी इस हादसे में चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया, और अंतिम संस्कार व शोक के चलते परिजन तत्काल पुलिस थाने नहीं पहुंच सके थे।

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