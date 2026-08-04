श्रावस्ती एयरपोर्ट पर एक दुर्घटना में यूपीएसएसएफ के जवान चंदन कुमार की मृत्यु हो गई। बाइक सवार शरद गुप्ता और अनमोल गंभीर घायल हुए। तीनों को सीएचसी इकौना लाया गया। शरद को भिनगा रेफर किया गया। पुलिस ने बाइक को कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

रील बनाने के चक्कर में यूपीएसएसएफ जवान की ले ली जान, एयरपोर्ट पर तैनात था जवान

श्रावस्ती,संवाददाता। रील बनाने के चक्कर में सोमवार को श्रावस्ती एयरपोर्ट पर ड्यूटी में तैनात यूपीएसएसएफ के जवान को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। घटना में जवान व बाइक सवार सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एंबुलेंस से तीनों को सीएचसी इकौना लाया गया जहां चिकित्सक ने जवान को मृत घोषित कर दिया। वहीं बाइक चालक को भिनगा रेफर किया गया, जबकि एक अन्य का इलाज चल रहा है।

दुर्घटना का विवरण 2019 बैच के अम्बेडकर नगर जिले के थाना कटका के ग्राम एकडल्ला पोस्ट चकिया निवासी चंदन कुमार (30) पुत्र राम आसरे यूपीएसएसएफ में आरक्षी के पद पर तैनात थे। उनकी ड्यूटी मौजूदा समय करीब दो वर्ष से नवीन मार्डन पुलिस थाना श्रावस्ती के श्रावस्ती एयरपोर्ट पर थी। सोमवार को वह एयरपोर्ट गेट के सामने अपने ड्यूटी पर मौजूद थे। इसी बीच गोंडा के पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर से जलाभिषेक कर वापस अपने घर इकौना के मोहल्ला तिलकनगर लौट रहे शरद गुप्ता (17) पुत्र रामफेरे गुप्ता, अनमोल व एक अन्य दोस्त चलती बाइक यूपी46एल1540 से रील बना रहा था। तभी बाइक अनियंत्रित होकर जवान से टकरा गई। टक्कर तेज होने के कारण जहां बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं हादसे में चंदन कुमार, शरद गंभीर व अनमोल गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायलों का इलाज मौके पर पहुंची एंबुलेंस से तीनों घायलों को सीएचसी इकौना लाया गया। जहां चिकित्सकों ने जांच कर जवान चंदन कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं बाइक चालक शरद गुप्ता की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा रेफर कर दिया, जबकि अनमोल का उपचार सीएचसी में चल रहा है। मौके पर पहुंची नवीन मॉडर्न पुलिस ने बाइक को कब्जे में ले लिया है तथा शव का पंचनामा भराकर पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया है。