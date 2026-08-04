शोकाकुल परिवार के साथ है पीवीयूएनएल: प्रबंधन
पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल) के परियोजना परिसर में एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में कार्यरत संविदा कर्मी मुकेश प्रसाद साहू की गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गई। उन्हें प्राथमिक सहायता देकर रांची के मेडिका अस्पताल भेजा गया था। पीवीयूएनएल प्रबंधन ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया है।
पतरातू, निज प्रतिनिधि। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल) के परियोजना परिसर में सोमवार को पूर्वाह्न में संविदा एजेंसी मेसर्स एस के सामंता के सामग्री यार्ड क्षेत्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटित हुई। उक्त बातें पीवीयूएनएल प्रबंधन की ओर से मंगलवार को प्रेस बयान जारी कर कही गयी। बताया गया कि कार्य के दौरान संविदा कर्मी मुकेश प्रसाद साहू को चक्कर आने के कारण अचानक संतुलन बिगड़ गया जिससे गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना के तुरंत बाद उन्हें प्राथमिक सहायता प्रदान करते हुए बेहतर उपचार के लिए रांची स्थित मेडिका अस्पताल भेजा गया। दुर्भाग्यवश, चिकित्सकों के सभी प्रयासों के बावजूद उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। पीवीयूएनएल प्रबंधन इस दु:खद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करता है तथा दिवंगत कर्मी के शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएँ प्रकट करता है। कंपनी प्रबंधन इस कठिन समय में पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा तथा हरसंभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
--- घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का किया गया गठन ---
प्रेस बयान जारी कर कहा गया है कि घटना के कारणों की विस्तृत जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। साथ ही आवश्यक सुरक्षा एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आगे की कारवाई की जाएगी।
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