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गुप्ता धाम में पहाड़ से गिरकर श्रद्धालु की मौत, पांच घंटे घाटी में फंसी रही भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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दूसरी सोमवारी पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, संकरी घाटी में जाम से मची अफरातफरी टाने और भीड़ को नियंत्रित करने में जुटा रहा। बताया गया कि पनारी घाट में करीब 500 फीट की ऊंचाई से लेकर ऊपर त

गुप्ता धाम में पहाड़ से गिरकर श्रद्धालु की मौत, पांच घंटे घाटी में फंसी रही भीड़

चेनारी, एक संवाददाता। जिले के प्रसिद्ध गुप्ता धाम में सावन की दूसरी सोमवारी और मंगलवार को पड़ने वाली तेरस को लेकर रविवार रात पनारी घाट जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ के दबाव और संकरी पहाड़ी घाटी में जाम के बीच एक करीब 45 वर्षीय श्रद्धालु के पहाड़ से नीचे गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। अत्यधिक भीड़ के कारण घाटी में करीब पांच घंटे तक श्रद्धालु फंसे रहे। पुलिस बल रातभर जाम हटाने और भीड़ को नियंत्रित करने में जुटा रहा।

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