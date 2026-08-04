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मालगाड़ी की चपेट में आकर रेलकर्मी की मौत होने से मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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पीडीडीयू जंक्शन के समीप स्थित जीटीआर ब्रिज के पूर्वी छोर पर हुई घटना मालगाड़ी की चपेट में आकर रेलकर्मी की मौत होने से मचा हड़कंपमालगाड़ी की चपेट में आ

मालगाड़ी की चपेट में आकर रेलकर्मी की मौत होने से मचा हड़कंप

पीडीडीयू जंक्शन के समीप जीटीआर ब्रिज के पूर्वी छोर पर सोमवार की शाम पौने चार बजे पोर्टर के पद पर तैनात 32 वर्षीय सर्वेश कुमार मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे रेलकर्मी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। विभागीय कर्मियों के अनुसार ड्यूटी के दौरान घटना हुई है। घटना की जानकारी होने पर अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। जीआरपी शव कब्जे में लेकर मामले की छानबीन करने में जुटी है। जीआरपी के अनुसार पीएम रिपोर्ट आने पर स्थिति स्पष्ट होगी। बिहार पटना जिले के दानापुर खगौल का रहने वाला 32 वर्षीय सर्वेश कुमार पीडीडीयू रेलवे में आपरेटिंग विभाग में पोर्टर के पद पर तैनात था।

वह परिसर सहित रेलवे इंडियन इंस्टीटयूट कालोनी स्थित आवास नंबर 438 सीडी में रहता था। वह बीते रविवार को पत्नी रिंकी और पांच वर्षीय बेटी नूपुर के साथ दानापुर गया था। जहां बेटी का जन्मदिन मनाकर देर रात पहुंचा था। वही सोमवार को ड्यूटी के दौरान यार्ड में तैनात था। वही शाम पौने चार बजे के लगभग जीटीआर ब्रिज के पूर्वी छोर पर मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे रेलकर्मी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इसकी जानकारी होते ही रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर अधिकारी एवं रेलकर्मी पहुंच गए। मौके पर पहुंची जीआरपी काफी प्रयास के बाद शव शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन करने में जुटी है। घटना की जानकारी होने पर रोते बिलखती बेटी के साथ पहुंच गई। जीआरपी कोतवाल सुनिल कुमार सिंह ने बताया कि शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों के बयान परअगली कार्रवाई की जाएगी।

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