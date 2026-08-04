पल भर में बिखर गया दो परिवार, कोईलवर पुल से घर तक मची चीख पुकार

कोइलवर में एक हादसे ने सात परिवारों को बुरी तरह प्रभावित किया। दो लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। पति, भाई, और बेटे को खोने के कारण सभी घरों में मातम पसरा है। पीड़ितों के घरों में चीख-पुकार मच गई है जबकि उनसे जुड़े परिवार के सदस्य अस्पतालों की ओर दौड़ पड़े।

हादसे का कहर : गये थे कमाने, मिली मौत, कोईलवर नगर में पसरा मातम परिजन घर आने का कर रहे थे इंतजार, मिली अपनों की मौत की मनहूस खबर आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता कोईलवर में सोमवार की देर रात सात परिवारों पर हादसे का जोरदार कहर टूटा। उसमें पल भर में ही दो परिवार पूरी तरह बिखर गया। किसी ने पिता, किसी ने भाई, किसी ने बेटे तो किसी ने पति को खो दिया। वहीं, पांच अन्य परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट गया है। हादसे के बाद सभी सात घरों में कोहराम मच है।

हादसे के बाद का स्तिथि वहीं, एक साथ दो लोगों की मौत और पांच अन्य लोगों के घायल होने से कोईलवर नगर में मातम पसरा है। इधर, देर रात हादसे के बाद अब्दुल बारी पुल से लेकर पीड़ितों के घरों तक चीख-पुकार मची रही। घटनास्थल से अस्पताल तक भाग दौड़ और अफरातफरी की स्थिति रही। सोमवार की सुबह मजदूरी करने निकले सभी के घर वाले रात में उनके आने का इंतजार कर रहे थे। पत्नी और बच्चे खाने के लिए सभी लोगों की राह देख रहे थे। लेकिन सभी के घर हादसे की खबर मिल गयी। उससे सभी के घरों चीख-पुकार मच गयी।

परिवारों का विवरण खबर मिलते ही सभी के घरवाले भागते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि मो. आलीम तीन भाई और एक बहन में दूसरे स्थान पर थे। उनके परिवार में पत्नी शहजादी बानो, पुत्री गुलफ्शा, नेहा, हेना, शमा, सोना, पुत्र मो. दानिश एवं मो. अरशद है। सगीर आलम छह भाई और चार बहनों में तीसरे स्थान पर था। उनके परिवार में पत्नी चांदनी परवीन, पुत्री सहिदा परवीन, सबा प्रवीण, पुत्र साजिद आलम और शाहनवाज आलम है। हादसे के बाद दोनों के घरों में कोहराम मच गया है। उनके परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।