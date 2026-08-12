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कावंड़ यात्रा: दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर हटी पाबंदी, सरपट दौड़े वाहन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर लागू की गई ट्रैफिक पाबंदियां हट गई हैं। इससे यातायात व्यवस्था सामान्य हो गई है और कई दिनों से परेशान वाहन चालकों को राहत मिली है। पुलिस-प्रशासन ने कांवड़ियों की भीड़ के कारण पहले पाबंदियां लगाई थी। अब यातायात सुचारू हो गया है।

कावंड़ यात्रा: दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर हटी पाबंदी, सरपट दौड़े वाहन

कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर लागू की गई ट्रैफिक पाबंदियां हटने के बाद मंगलवार को यातायात व्यवस्था सामान्य हो गई। हाईवे की दोनों लेन पर वाहनों का संचालन शुरू होते ही सड़क पर एक बार फिर वाहनों की रफ्तार बढ़ गई। कई दिनों से रूट वन-वे व्यवस्था व जीरो ट्रैफिक के कारण परेशान वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। सावन शिवरात्रि के मद्देनजर कांवड़ियों की संख्या बढ़ने पर पुलिस-प्रशासन ने दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के साथ ही हल्के वाहनों के लिए वन-वे व्यवस्था लागू की थी। कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने पर कुछ समय के लिए जीरो ट्रैफिक व्यवस्था भी लागू की गई थी। इस दौरान हाईवे पर केवल कांवड़ियों की आवाजाही को प्राथमिकता दी गई। मंगलवार को कावंड़ियों की संख्या काफी कम हो गई। हरिद्वार से जल भरकर लौटने वाले कावंड़िएं लगभग आने बंद हो गए हैं। दिल्ली और लखनऊ की ओर जाने वाले वाहन दोनों लेन में चलने लगे। ट्रक, बस, कार और अन्य वाहनों की आवाजाही बढ़ने से हाईवे पर चहल-पहल दिखाई दी। वहीं यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने और सावधानी से वाहन चलाने की अपील की। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि नेशनल व स्टेट हाईवे पर यातायात सुचारू कर दिया गया है。

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कई दिनों बाद मिली राहत

गजरौला। हाईवे पर पाबंदियों के कारण लंबी दूरी का सफर करने वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा था। अब सामान्य यातायात शुरू होने से दिल्ली, मुरादाबाद, अमरोहा और लखनऊ की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत मिली है।

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सामान्य प्रश्न

कब से दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर यातायात सामान्य हुआ?
दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर यातायात मंगलवार को सामान्य हुआ।
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