श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को लेकिर किया गया रूट डायवर्ट
श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को लेकिर किया गया रूट डायवर्ट गत अयोध्या से बस्ती आने वाले मार्ग पर सात अगस्त से 11 अगस्त तक भारी वाहनों का आवागमन बस्ती
सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत अयोध्या से बस्ती आने वाले मार्ग पर सात अगस्त से 11 अगस्त तक भारी वाहनों का आवागमन बस्ती की तरफ प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन ने रूट डायवर्जन करते हुए किधर से वाहन गुजरेंगे इसे तय कर दिया है। एसपी डॉ.अभिषेक महाजन ने बताया कि लोहरौली थाना शिवनगर डिड़ई एवं अमौना पाण्डेय थाना डुमरियागंज (सिद्धार्थनगर-बस्ती बॉर्डर) से जनपद बस्ती की तरफ वाहनों का जाना प्रतिबंधित रहेगा। गोरखपुर, कैम्पियरगंज, मेंहदावल की तरफ से आने वाले वाहन-खेसरहा-माधव तिराहा, बांसी-पुलिस बूथ बांसी-बैदौला तिराहा, डुमरियागंज-बेंवा तिराहा, डुमरियागंज होते हुए भड़रिया बार्डर से उतरौला, बलरामपुर की तरफ डायवर्ट रहेगा।
इसी प्रकार गोण्डा की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को भड़रिया बार्डर से बेंवा तिराहा, डुमरियागंज-बैदौला तिराहा डुमरियागंज पुलिस बूथ बांसी-माधव तिराहा बांसी से खेसरहा होते हुए मेंहदावल, खलीलाबाद, गोरखपुर की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। बस्ती की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को बस्ती से डुमरियागंज, उतरौला, गोण्डा के रास्ते बाराबंकी होते हुए लखनऊ की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। बढ़नी, शोहरतगढ़ से आने वाले ऐसे वाहन जिनको अयोध्या की तरफ जाना है वे वाहन थाना ढेबरुआ, थानाक्षेत्र इटवा होते हुए बैदौला तिराहा, बेंवा तिराहा थानाक्षेत्र डुमरियागंज-उतरौला, जनपद बलरामपुर होते हुए आगे जाएंगे।
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