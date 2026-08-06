Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को लेकिर किया गया रूट डायवर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
Follow us on Google News
share

श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को लेकिर किया गया रूट डायवर्ट गत अयोध्या से बस्ती आने वाले मार्ग पर सात अगस्त से 11 अगस्त तक भारी वाहनों का आवागमन बस्ती

श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को लेकिर किया गया रूट डायवर्ट

सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत अयोध्या से बस्ती आने वाले मार्ग पर सात अगस्त से 11 अगस्त तक भारी वाहनों का आवागमन बस्ती की तरफ प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन ने रूट डायवर्जन करते हुए किधर से वाहन गुजरेंगे इसे तय कर दिया है। एसपी डॉ.अभिषेक महाजन ने बताया कि लोहरौली थाना शिवनगर डिड़ई एवं अमौना पाण्डेय थाना डुमरियागंज (सिद्धार्थनगर-बस्ती बॉर्डर) से जनपद बस्ती की तरफ वाहनों का जाना प्रतिबंधित रहेगा। गोरखपुर, कैम्पियरगंज, मेंहदावल की तरफ से आने वाले वाहन-खेसरहा-माधव तिराहा, बांसी-पुलिस बूथ बांसी-बैदौला तिराहा, डुमरियागंज-बेंवा तिराहा, डुमरियागंज होते हुए भड़रिया बार्डर से उतरौला, बलरामपुर की तरफ डायवर्ट रहेगा।

इसी प्रकार गोण्डा की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को भड़रिया बार्डर से बेंवा तिराहा, डुमरियागंज-बैदौला तिराहा डुमरियागंज पुलिस बूथ बांसी-माधव तिराहा बांसी से खेसरहा होते हुए मेंहदावल, खलीलाबाद, गोरखपुर की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। बस्ती की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को बस्ती से डुमरियागंज, उतरौला, गोण्डा के रास्ते बाराबंकी होते हुए लखनऊ की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। बढ़नी, शोहरतगढ़ से आने वाले ऐसे वाहन जिनको अयोध्या की तरफ जाना है वे वाहन थाना ढेबरुआ, थानाक्षेत्र इटवा होते हुए बैदौला तिराहा, बेंवा तिराहा थानाक्षेत्र डुमरियागंज-उतरौला, जनपद बलरामपुर होते हुए आगे जाएंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Basti Route Diversion अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।