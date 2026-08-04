दिल्ली-मेरठ मार्ग वन-वे होने से दूसरे दिन भी भीषण जाम

गाजियाबाद/ट्रांस हिंडन, योगेन्द्र। कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-मेरठ मार्ग पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई, जिससे पूरे शहर में जाम की स्थिति रही। बारिश ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों को राहत देने के लिए प्रमुख कट खोले। कुछ स्थानों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ता रहा।

-रविवार रात मेरठ से दिल्ली जाने वाली लेन वाहनों के लिए बंद की लेकिन सोमवार को दोपहर बाद फिर से चालू कराई, देर शाम फिर से पाबंदी लगाई -मंगलवार को हुई बारिश ने भी रफ्तार थामी, कांवड़ियों की अपेक्षा से कम संख्या होने पर पुलिस ने दिल्ली-मेरठ मार्ग के प्रमुख कट खोलकर लोगों को राहत दी

कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था गाजियाबाद/ट्रांस हिंडन, योगेन्द्र। कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली-मेरठ मार्ग पर लागू की गई विशेष यातायात व्यवस्था का असर दूसरे दिन भी पूरे शहर में दिखाई दिया। मेरठ से दिल्ली जाने वाली लेन को कांवड़ियों के लिए आरक्षित किए जाने से मंगलवार को भी मेरठ रोड, मेरठ तिराहा, राजनगर एक्सटेंशन, नंदग्राम, मोरटा और जीटी रोड समेत शहर के प्रमुख मार्गों पर दिनभर रुक-रुककर जाम लगा रहा। मंगलवार को बारिश ने भी यातायात की रफ्तार धीमी कर दी, जिससे लोगों को लंबी देर तक जाम में फंसना पड़ा।

यातायात पर काबू पाने की कोशिशें रविवार मध्यरात्रि के बाद मेरठ से दिल्ली जाने वाली लेन पर सामान्य वाहनों का संचालन रोककर उसे कांवड़ियों के लिए सुरक्षित किया गया था। सोमवार सुबह इससे हालात बिगड़ गए और शहर के कई हिस्सों में भीषण जाम लग गया। आम लोगों की परेशानी को देखते हुए सोमवार दोपहर ट्रैफिक पुलिस ने दोनों लेन पर सामान्य यातायात बहाल कर राहत दी थी। हालांकि, सोमवार देर शाम से नई व्यवस्था फिर लागू कर दी गई। इसके तहत मेरठ के कादराबाद से सीमापुरी बॉर्डर तक दिल्ली की ओर जाने वाली पूरी लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दी गई, जबकि दूसरी लेन पर दोनों दिशाओं का यातायात संचालित किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने कॉन्स और बैरियर लगाकर आने-जाने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग लेन बनाई, ताकि आमने-सामने की स्थिति न बने। वहीं, मंगलवार को भी वन-वे व्यवस्था के चलते कई कट बंद रहने से वाहन चालकों को लंबा चक्कर लगाना पड़ा। राजनगर एक्सटेंशन, मेरठ तिराहा और नंदग्राम क्षेत्र में वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता रहा। कई स्थानों पर लोग आधे घंटे से अधिक समय तक जाम में फंसे रहे। उधर, बारिश के कारण वाहनों की गति और धीमी हो गई, जिससे कई मार्गों पर रेंग-रेंगकर यातायात चलता रहा।

प्रमुख कट खोलकर राहत डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन ने बताया कि कांवड़ियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्रद्धालुओं की संख्या और यातायात के दबाव की लगातार समीक्षा की जा रही है। आम लोगों को राहत देने के लिए मंगलवार को दिल्ली-मेरठ मार्ग के प्रमुख कट खोल दिए गए, जिससे कुछ स्थानों पर यातायात का दबाव कम हुआ। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित कांवड़ मार्ग में प्रवेश करने, बैरियर हटाने या गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों तथा आम राहगीरों के आवागमन के संबंध में मेरठ पुलिस से सामंजस्य स्थापित कर रणनीति बनाई जाएगी।

वसुंधरा में यातायात जाम वसुंधरा में शाम से देर रात तक लगा जाम। वसुंधरा सेक्टर-1 से हिंंडन कैनाल होते हुए जीटी रोड पर आने वाले मार्ग को मंगलवार शाम पुलिस ने बैरिकेड लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया। अचानक रास्ता बंद होने यहां वाहनों की लंबी कतार लग गई। शाम को पीक आवर्स होने के चलते वाहनों का दबाव अधिक था। यहां से वाहन चालकों को निकलने में काफी परेशानी हुई और वसुंधरा के अंदरूनी मार्गों से होते हुए लोग वसुंधरा फ्लाईओवर तक पहुंचे और लिंक रोड से मोहननगर होते हुए गाजियाबाद की ओर आए। इस कारण वसुंधरा के अंदरूनी मार्गों पर भी जाम की स्थिति रही। वसुंधरा निवासी सचिन ने बताया कि उन्हें गाजियाबाद जाना था। हिंडन कैनाल मार्ग की ओर जाने पर देखा कि रास्ता बंद है। इसके बाद मोहननगर से होकर गए। इस कारण करीब एक घंटे का वक्त लगा।

मोहननगर और जीटी रोड पर जाम मोहननगर पर लगा जाम। शाम को मोहननगर पर भी यातायात का दबाव अधिक होने से जाम लगा। लिंक रोड की ओर से आने वाले वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। यहां पर आरओबी से मोहननगर तक वाहनों की कतार लगी थी। जीटी रोड पर बाकी कट बंद होने यहां पर वाहनों का दबाव और अधिक बढ़ गया था। यातायात पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बाद भी वाहन चालकों को परेशानी हुई।

व्यावसायिक वाहनों के न होने से जीटी रोड के वन वे होने के बाद भी दिन भर यातायात सुचारू रहा क्योंकि कांवड़ियों की यात्रा न बढ़ने से दोनों मार्गों से वाहन निकलते रहे। मगर शाम को पुलिस ने साहिबाबाद थाने का कट भी बंद कर दिया। इसके बाद दिल्ली से आने वाले मार्ग पर वाहन चालकों को परेशानी हुई। ट्रांसपोर्ट कर्मी राजेश शर्मा ने बताया कि दिन में यातायात सामान्य था, लेकिन रात आठ बजे घर के लिए निकले तो वाहनों की लंबी कतार थी। सिर्फ साहिबाबाद स्टेशन वाला कट ही खुला था। यहीं से निकलने में 15-20 मिनट का समय लग गया। अभी कांवड़ियों की संख्या भी इतनी नहीं है, फिर भी रास्ते बंद कर आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा दी है।