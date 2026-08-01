जुलाई माह में निजी वाहनों से 79 लाख से अधिक जुर्माना
जुलाई माह में निजी वाहनों से 79 लाख से अधिक जुर्माना बोकारो प्रतिनिधि ट्रैफिक पुलिस ने जुलाई माह में कुल पांच हजार आठ सौ 37 वाहनों का चलान काटकर 7
ट्रैफिक पुलिस ने जुलाई माह में कुल पांच हजार आठ सौ 37 वाहनों का चलान काटकर 79 लाख 87 हजार 250 रुपया जुर्माना वसूला है। ट्रैफिक डीएसपी अजय प्रसाद ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने व यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिहाज से यह कार्रवाई की गई है। बताता चलूं कि जिन वाहनों के चालान काटे गए हैं, उनमें से अधिकांश निजी उपयोग के वाहन है।
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