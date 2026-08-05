सख्ती: ओवर स्पीड पर आठ रोडवेज बसों समेत 14 वाहनों का चालान सख्ती: ओवरस्पीड पर आठ रोडवेज बसों समेत 14 वाहनों का चालान
मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात पुलिस ने ओवर स्पीडिंग करने वाले 14 वाहनों का चालान किया, जिनमें आठ रोडवेज बसें शामिल थीं। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यात्रा के दौरान वाहनों की गति धीमी रखें ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत हाइवे पर ओवर स्पीड से दौड़ रहे 14 वाहनों का ट्रैफिक पुलिस ने चालान किया है, जिसमें आठ रोडवेज बसें भी शामिल है। चालकों को हिदायत दी गयी है कि कांवड यात्रा के दौरान वाहनों को ओवर स्पीड पर न चलाएं।श्रावण मास कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं सुरक्षित सम्पन्न कराने के उद्देश्य से मंगलवार को एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में, एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे के पर्यवेक्षण तथा सीओ ट्रैफिक राधा रमण एवं प्रभारी राकेश कुमार के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा थाना नई मंडी क्षेत्र में ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान ओवर स्पीडिंग करते पाए गए 14 वाहनों के चालान किए गए, जिनमें आठ रोडवेज बसें भी शामिल हैं। अभियान का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कांवड यात्रा के दौरान वाहनों की गति को धीमा रखे ताकि कोई दुर्घटना न होने पाए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें