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सख्ती: ओवर स्पीड पर आठ रोडवेज बसों समेत 14 वाहनों का चालान सख्ती: ओवरस्पीड पर आठ रोडवेज बसों समेत 14 वाहनों का चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात पुलिस ने ओवर स्पीडिंग करने वाले 14 वाहनों का चालान किया, जिनमें आठ रोडवेज बसें शामिल थीं। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यात्रा के दौरान वाहनों की गति धीमी रखें ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

सख्ती: ओवर स्पीड पर आठ रोडवेज बसों समेत 14 वाहनों का चालान सख्ती: ओवरस्पीड पर आठ रोडवेज बसों समेत 14 वाहनों का चालान

मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत हाइवे पर ओवर स्पीड से दौड़ रहे 14 वाहनों का ट्रैफिक पुलिस ने चालान किया है, जिसमें आठ रोडवेज बसें भी शामिल है। चालकों को हिदायत दी गयी है कि कांवड यात्रा के दौरान वाहनों को ओवर स्पीड पर न चलाएं।श्रावण मास कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं सुरक्षित सम्पन्न कराने के उद्देश्य से मंगलवार को एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में, एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे के पर्यवेक्षण तथा सीओ ट्रैफिक राधा रमण एवं प्रभारी राकेश कुमार के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा थाना नई मंडी क्षेत्र में ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।

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अभियान के दौरान ओवर स्पीडिंग करते पाए गए 14 वाहनों के चालान किए गए, जिनमें आठ रोडवेज बसें भी शामिल हैं। अभियान का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कांवड यात्रा के दौरान वाहनों की गति को धीमा रखे ताकि कोई दुर्घटना न होने पाए।

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